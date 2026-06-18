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Граждане каких стран покупают недвижимость в Батуми, 2026 год
Граждане каких стран покупают недвижимость в Батуми, 2026 год
Sputnik Грузия
По данным инвестиционной компании Galt & Taggart, распределение покупателей недвижимости в Батуми за последние три года изменилась минимально. В 2026 году... 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T18:51+0400
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По данным инвестиционной компании Galt & Taggart, распределение покупателей недвижимости в Батуми за последние три года изменилась минимально. В 2026 году 37% от общего числа квартир приобрели граждане Грузии. На втором месте находятся представители европейских стран – 18%, а тройку замыкают граждане Украины, России и Беларуси, на долю которых приходится 16% всех сделок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, батуми, европа, украина, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, батуми, европа, украина, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
По данным инвестиционной компании Galt & Taggart, распределение покупателей недвижимости в Батуми за последние три года изменилась минимально. В 2026 году 37% от общего числа квартир приобрели граждане Грузии. На втором месте находятся представители европейских стран – 18%, а тройку замыкают граждане Украины, России и Беларуси, на долю которых приходится 16% всех сделок.