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Гражданин Палестины пытался незаконно пересечь границу Грузии
Гражданин Палестины пытался незаконно пересечь границу Грузии
Sputnik Грузия
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T18:58+0400
2026-06-18T18:58+0400
2026-06-18T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали гражданина Палестины по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа, сообщили в пресс-службе МВД.Правоохранители задержали мужчину на территории КПП "Садахло" на грузино-армянской границе в тот момент, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу Грузии.Расследование ведется по двум статьям УК Грузии – "Незаконное пересечение государственной границы Грузии" и "Изготовление, использование или сбыт поддельных документов". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, палестина, тбилиси
происшествия, грузия, новости, палестина, тбилиси
Гражданин Палестины пытался незаконно пересечь границу Грузии
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали гражданина Палестины по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа, сообщили в пресс-службе МВД.
Правоохранители задержали мужчину на территории КПП "Садахло" на грузино-армянской границе в тот момент, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу Грузии.
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии – "Незаконное пересечение государственной границы Грузии" и "Изготовление, использование или сбыт поддельных документов". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.