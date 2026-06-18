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Грузинские клубы вступают в борьбу за выход в основной этап Лиги конференций

Грузинские клубы вступают в борьбу за выход в основной этап Лиги конференций

Sputnik Грузия

Все три грузинских клуба получили право выступить в еврокубках через Лигу конференций 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T17:57+0400

2026-06-18T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинские футбольные клубы узнали соперников по первому квалификационному раунду Лиги конференций УЕФА.Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА состоялась в швейцарском Ньоне. Матчи пройдут 9 и 16 июля.Кутаисское "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сыграет с азербайджанским клубом "Зира". Первый матч состоится 9 июля в Грузии, ответный – 16 июля в Азербайджане.Тбилисское "Динамо" на этой стадии встретится с представителем Люксембурга – "Мондорф". Первая игра пройдет 9 июля в Тбилиси, ответная – 16 июля в Люксембурге.Клуб "Дила" из Гори сыграет против "Виртуса" из Сан-Марино. Первый матч пройдет 9 июля на выезде, ответный – 16 июля в Грузии."Торпедо" заняло третье место в чемпионате Грузии, "Динамо" Тбилиси стало четвертым, а "Дила" завершила сезон на пятой позиции. Все три клуба получили право выступить в еврокубках через Лигу конференций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>:

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