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Как изменились цены в Грузии, май 2026
Как изменились цены в Грузии, май 2026
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", по сравнению с маем 2025 года сильнее всего инфляция ударила по транспортным услугам - цены выросли... 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T16:47+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", по сравнению с маем 2025 года сильнее всего инфляция ударила по транспортным услугам - цены выросли на 15,1%. Далее следуют категория "Разные товары и услуги" с ростом на 8% и продукты питания и безалкогольные напитки, подорожавшие на 5,2%.Из всего списка потребительских категорий цены снизились лишь на отдых, развлечения и культуру - на 0,1%, мебель и предметы быта подешевели на 2,4%, а стоимость услуг на "коммуникацию" снизилась сразу на 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, сакстат, цены, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, сакстат, цены, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", по сравнению с маем 2025 года сильнее всего инфляция ударила по транспортным услугам - цены выросли на 15,1%. Далее следуют категория "Разные товары и услуги" с ростом на 8% и продукты питания и безалкогольные напитки, подорожавшие на 5,2%.
Из всего списка потребительских категорий цены снизились лишь на отдых, развлечения и культуру - на 0,1%, мебель и предметы быта подешевели на 2,4%, а стоимость услуг на "коммуникацию" снизилась сразу на 4%.