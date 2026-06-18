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Как изменились цены в Грузии, май 2026

Как изменились цены в Грузии, май 2026

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", по сравнению с маем 2025 года сильнее всего инфляция ударила по транспортным услугам - цены выросли... 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T16:47+0400

2026-06-18T16:47+0400

2026-06-18T16:47+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", по сравнению с маем 2025 года сильнее всего инфляция ударила по транспортным услугам - цены выросли на 15,1%. Далее следуют категория "Разные товары и услуги" с ростом на 8% и продукты питания и безалкогольные напитки, подорожавшие на 5,2%.Из всего списка потребительских категорий цены снизились лишь на отдых, развлечения и культуру - на 0,1%, мебель и предметы быта подешевели на 2,4%, а стоимость услуг на "коммуникацию" снизилась сразу на 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, сакстат, цены, инфографика, инфографика