https://sputnik-georgia.ru/20260618/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-iyunya-2026-299180574.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 18 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 18 июня отмечают день памяти cвятых Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и... 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T01:01+0400

2026-06-18T01:01+0400

2026-06-18T01:01+0400

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календарь религиозных праздников

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По церковному календарю 18 июня также поминают cвятых Дорофея и Анувия. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 18 июня поминают мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, пострадавших во время правления Максимиана (305-311).Мученики были родом из Египта. Их подвергли жестокому бичеванию за исповедание христианской веры. Страдальцев еле живых бросили в тюрьму, где ангел исцелил их раны.Многие язычники, увидев чудо, уверовали в Спасителя, а мученики умерли в тюрьме от жажды и голода.Епископ ТирскийПо церковному календарю 18 июня поминают священномученика Дорофея, епископа Тирского.Во времена преследования христиан при императоре Диоклетиане (284-305) епископ города Тир Финикийского (Ливан) покинул город. Обратно он вернулся при Константине Великом (306-337) и более 50 лет управлял паствой, многих язычников обратив в истинную веру.Дорофею было более 100 лет, когда Юлиан Отступник (361-363) начал открыто преследовать христиан. Святитель удалился в Мизийский город Уд (ныне Варна), где его и нашли придворные императора.В 362 году святитель скончался во время жестоких пыток, которым его подвергли после отказа принести жертву идолам.Пустынник ЕгипетскийПо церковному календарю 18 июня поминают преподобного Анувия, пустынника Египетского.Анувий, мужественно претерпев пытки, во время гонения на христиан в IV веке остался жив и удалился в пустыню, где оставался до глубокой старости. Основав в пустыне небольшой скит, он жил там вместе с шестью монахами, среди них был и его брат Пимен. Когда грабители разорили скит, монахи, укрывшись в опустевшем языческом капище, дали слово не говорить друг с другом в течение недели.Всю неделю преподобный бросал утром камень в лицо статуи языческого бога, а вечером просил у нее прощения. Когда монахи спросили, что означают его действия, Анувий пояснил, что как статуя не сердилась, когда он ее бил, и не зазнавалась, когда он у нее просил прощения, так и братия должна жить.Преподобного Анувия за три дня до смерти посетили пустынники Исаия, Сур и Павел. По их просьбе старец рассказал им о своей жизни. По словам преподобного, сердце его всегда жаждало общения с Господом, много раз он наблюдал ангелов и угодников Божьих, а также сатану с его ангелами.Святой в духовной радости отошел к Господу на исходе третьего дня. Когда его душа возносилась на Небо, в воздухе слышалось ангельское пение.ИмениныПо церковному календарю 18 июня именины отмечают Иона, Игорь, Константин, Леонид, Михаил, Марк, Николай, Никандр, Петр и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников