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Курс лари на четверг – 2,6543 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6543 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T09:48+0400

2026-06-18T09:48+0400

2026-06-18T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 июня в размере 2,6543 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару.

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