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Курс лари на четверг – 2,6543 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6543 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T09:48+0400
2026-06-18T09:48+0400
2026-06-18T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 июня в размере 2,6543 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару.
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, курс доллара, лари, лари, колебание курса лари, доллар, доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, курс доллара, лари, лари, колебание курса лари, доллар, доллары
Курс лари на четверг – 2,6543 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 июня в размере 2,6543 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару.