https://sputnik-georgia.ru/20260618/lavrov-nazval-tseli-dlya-udarov-rossii-na-ukraine-299227857.html

Лавров назвал цели для ударов России на Украине

Лавров назвал цели для ударов России на Украине

Sputnik Грузия

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что на теракты, совершаемые киевским режимом, "слов недостаточно" 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T17:27+0400

2026-06-18T17:27+0400

2026-06-18T20:54+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее армии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Общаясь с представителями СМИ в Казани на полях саммита Россия – АСЕАН, дипломат по поводу действий киевского режима отметил, что "давно уже убежден, что слов недостаточно".В этой связи он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неслучайно ранее, "после очередной выходки киевского террориста (Владимира Зеленского – Sputnik)" заявил, что Россия теперь будет проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям на Украине.Лавров уточнил, что это цели, "от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины".Он также добавил, что эту задачу, поставленную верховным главнокомандующим, ВС РФ выполняют и будут выполнять.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины