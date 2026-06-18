https://sputnik-georgia.ru/20260618/lavrov-nazval-tseli-dlya-udarov-rossii-na-ukraine-299227857.html
Лавров назвал цели для ударов России на Украине
Лавров назвал цели для ударов России на Украине
Sputnik Грузия
Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что на теракты, совершаемые киевским режимом, "слов недостаточно" 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T17:27+0400
2026-06-18T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее армии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Общаясь с представителями СМИ в Казани на полях саммита Россия – АСЕАН, дипломат по поводу действий киевского режима отметил, что "давно уже убежден, что слов недостаточно".В этой связи он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неслучайно ранее, "после очередной выходки киевского террориста (Владимира Зеленского – Sputnik)" заявил, что Россия теперь будет проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям на Украине.Лавров уточнил, что это цели, "от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины".Он также добавил, что эту задачу, поставленную верховным главнокомандующим, ВС РФ выполняют и будут выполнять.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
Лавров назвал цели для ударов России на Украине
17:27 18.06.2026 (обновлено: 20:54 18.06.2026)
Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что на теракты, совершаемые киевским режимом, "слов недостаточно"
ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее армии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Общаясь с представителями СМИ в Казани на полях саммита Россия – АСЕАН, дипломат по поводу действий киевского режима отметил, что "давно уже убежден, что слов недостаточно".
В этой связи он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неслучайно ранее, "после очередной выходки киевского террориста (Владимира Зеленского – Sputnik)" заявил, что Россия теперь будет проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям на Украине.
Лавров уточнил, что это цели, "от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины".
Он также добавил, что эту задачу, поставленную верховным главнокомандующим, ВС РФ выполняют и будут выполнять.