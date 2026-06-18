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Обильные осадки вызвали повышение уровня воды в реках Восточной Грузии

Обильные осадки вызвали повышение уровня воды в реках Восточной Грузии

Sputnik Грузия

К настоящему времени уровень воды в реках снизился 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T13:53+0400

2026-06-18T13:53+0400

2026-06-18T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сильный дождь создал проблемы в Ахметском муниципалитете, в регионе Кахети – пострадали несколько сел Панкисского ущелья, сообщил телеканал "Рустави 2".Сошедший селевой поток хлынул в населенные пункты. В основном затоплены дворы и приусадебные участки, а также повреждена часть пешеходного моста в селе Шуа-Халацани.Местные жители говорят, что успели вовремя перевести домашний скот в безопасное место."Примерно с десяти часов вечера начала прибывать вода. Во дворах ее уровень достигал нескольких метров. Мы успели укрыться в безопасном месте и перевести туда домашних животных, иначе не знаем, что могло бы случиться. К счастью, дождь вовремя прекратился", – рассказали местные жители.К настоящему времени уровень воды в реках снизился.В мэрии Ахметского муниципалитета заявили, что в ближайшее время на месте начнет работать соответствующая техника, которая займется восстановлением поврежденной инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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