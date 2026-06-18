https://sputnik-georgia.ru/20260618/pensionera-v-gruzii-osudili-na-175-let-za-ubiystvo-zheny-299223698.html
Пенсионера в Грузии осудили на 17,5 лет за убийство жены
Пенсионера в Грузии осудили на 17,5 лет за убийство жены
Sputnik Грузия
Обвиняемый во время конфликта нанес жене несколько ударов холодным оружием в грудь 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T21:47+0400
2026-06-18T21:47+0400
2026-06-18T21:47+0400
грузия
новости
происшествия
убийство
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c708abbe555ee74450a5c4ce5fc95a50.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Телавский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве жены пенсионера к 17 годам и шести месяцам тюрьмы, сообщили в Генпрокуратуре Грузии. Представленные в суде доказательства подтвердили, что 1 октября 2025 года в Телавском районе обвиняемый во время конфликта нанес жене несколько ударов холодным оружием в грудь. От полученных ран женщина скончалась на месте. На момент убийства женщине было 52 года. Мужчине предъявили обвинение по статье 109 УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по мотиву гендерной нетерпимости".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/75/245297529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44eec6e4d4593f47a908e97efccd7a95.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, убийство, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, убийство, генеральная прокуратура грузии
Пенсионера в Грузии осудили на 17,5 лет за убийство жены
Обвиняемый во время конфликта нанес жене несколько ударов холодным оружием в грудь
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Телавский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве жены пенсионера к 17 годам и шести месяцам тюрьмы, сообщили в Генпрокуратуре Грузии.
Представленные в суде доказательства подтвердили, что 1 октября 2025 года в Телавском районе обвиняемый во время конфликта нанес жене несколько ударов холодным оружием в грудь. От полученных ран женщина скончалась на месте.
На момент убийства женщине было 52 года. Мужчине предъявили обвинение по статье 109 УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по мотиву гендерной нетерпимости".