https://sputnik-georgia.ru/20260618/pensionera-v-gruzii-osudili-na-175-let-za-ubiystvo-zheny-299223698.html

Пенсионера в Грузии осудили на 17,5 лет за убийство жены

Пенсионера в Грузии осудили на 17,5 лет за убийство жены

Sputnik Грузия

Обвиняемый во время конфликта нанес жене несколько ударов холодным оружием в грудь 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T21:47+0400

2026-06-18T21:47+0400

2026-06-18T21:47+0400

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Телавский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве жены пенсионера к 17 годам и шести месяцам тюрьмы, сообщили в Генпрокуратуре Грузии. Представленные в суде доказательства подтвердили, что 1 октября 2025 года в Телавском районе обвиняемый во время конфликта нанес жене несколько ударов холодным оружием в грудь. От полученных ран женщина скончалась на месте. На момент убийства женщине было 52 года. Мужчине предъявили обвинение по статье 109 УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по мотиву гендерной нетерпимости".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>:

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, убийство, генеральная прокуратура грузии