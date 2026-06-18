https://sputnik-georgia.ru/20260618/pochemu-v-gruzii-polyubili-blyuda-yaponskoy-kukhni---video-299215090.html
Почему в Грузии полюбили блюда японской кухни? – видео
Почему в Грузии полюбили блюда японской кухни? – видео
Sputnik Грузия
В последние годы интерес к японской кухне в Грузии продолжает расти. Хотя местные гастрономические традиции преобладают, суши, роллы и рамен стали популярной... 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T16:23+0400
2026-06-18T16:23+0400
2026-06-18T16:24+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
япония
грузия
кулинария
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/12/299214457_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_74e2b071670b18c160e0e2d41e99f163.jpg
В столице Грузии каждый год появляется всё больше японских ресторанов. В основном они расположены в центре города. Азиатские и японские заведения особенно популярны среди молодёжи, экспатов, а также уверенно лидируют среди заказов служб доставки.
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/12/299214457_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_dd279e8813ed8d8a7e70cc6642f0c64e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , япония, грузия, кулинария, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , япония, грузия, кулинария, видео
Почему в Грузии полюбили блюда японской кухни? – видео
16:23 18.06.2026 (обновлено: 16:24 18.06.2026)
В последние годы интерес к японской кухне в Грузии продолжает расти. Хотя местные гастрономические традиции преобладают, суши, роллы и рамен стали популярной альтернативой для жителей Тбилиси и гостей города
В столице Грузии каждый год появляется всё больше японских ресторанов. В основном они расположены в центре города. Азиатские и японские заведения особенно популярны среди молодёжи, экспатов, а также уверенно лидируют среди заказов служб доставки.