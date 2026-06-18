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Почему в Грузии полюбили блюда японской кухни? – видео

Почему в Грузии полюбили блюда японской кухни? – видео

Sputnik Грузия

В последние годы интерес к японской кухне в Грузии продолжает расти. Хотя местные гастрономические традиции преобладают, суши, роллы и рамен стали популярной... 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T16:23+0400

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В столице Грузии каждый год появляется всё больше японских ресторанов. В основном они расположены в центре города. Азиатские и японские заведения особенно популярны среди молодёжи, экспатов, а также уверенно лидируют среди заказов служб доставки.

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