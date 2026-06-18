https://sputnik-georgia.ru/20260618/pravila-navigatsii-uzhestochayutsya-v-gruzii-registratsiya-i-sertifikaty-stanut-obyazatelnymi-299224045.html

Правила навигации ужесточаются в Грузии: регистрация и сертификаты станут обязательными

Правила навигации ужесточаются в Грузии: регистрация и сертификаты станут обязательными

Sputnik Грузия

Цель обязательной регистрации – повышение стандартов безопасности навигации во внутренних водах и обеспечение безопасности пассажиров 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T23:31+0400

2026-06-18T23:31+0400

2026-06-18T23:31+0400

грузия

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агентство морского транспорта

батумская государственная морская академия

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. С 1 июля регистрация плавательных средств и получение сертификата управления станут обязательными для навигации во внутренних водах Грузии, сообщили в Агентстве морского транспорта. В 2020–2026 годах на реках, озерах и водохранилищах страны произошло 80 инцидентов с участием различных плавательных средств. Введение регистрации и сертификатов должно сделать передвижение на этом виде транспорта значительно безопаснее. Цель обязательной регистрации – повышение стандартов безопасности навигации во внутренних водах и обеспечить безопасность пассажиров, а также предотвращение инцидентов. Регулирование будет распространяться на всех физических и юридических лиц, осуществляющих навигацию или перевозку пассажиров во внутренних водах страны. До регистрации судно должно пройти техническую инспекцию в уполномоченной организации технического надзора, признанной агентством. Регистрации подлежат все виды плавательных средств, предусмотренные законодательством – катера, яхты, моторные лодки, гидроциклы, катамараны и пассажирские платформы. В настоящее время в реестр судов внутренних вод уже зарегистрировано 16 плавательных средств, а соответствующий сертификат управления получили 38 физических лиц. Новые правила не распространяются на каяки и плавательные средства личного пользования. Также регистрации не подлежат немоторные плавательные средства длиной менее 3 метров. После окончания периода добровольной регистрации с 1 июля 2026 года нарушение закона повлечет административную ответственность и штрафы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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