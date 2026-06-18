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Разыскиваемого Интерплолом гражданина Турции задержали в Батуми
Разыскиваемого Интерплолом гражданина Турции задержали в Батуми
Sputnik Грузия
С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T16:56+0400
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2026-06-18T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Гражданин Турции, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола за совершение тяжких преступлений у себя на родине, задержан полицией Аджарии, сообщили в МВД Грузии. В результате проведенных следственных действий разыскиваемого задержали в Батуми. Он помещен под стражу для последующей экстрадиции. Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Большинство из них въезжают на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, турция, батуми, тбилиси, интерпол
происшествия, грузия, новости, турция, батуми, тбилиси, интерпол
Разыскиваемого Интерплолом гражданина Турции задержали в Батуми
С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан
ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Гражданин Турции, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола за совершение тяжких преступлений у себя на родине, задержан полицией Аджарии, сообщили в МВД Грузии.
В результате проведенных следственных действий разыскиваемого задержали в Батуми. Он помещен под стражу для последующей экстрадиции.
Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Большинство из них въезжают на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.