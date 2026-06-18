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Разыскиваемого Интерплолом гражданина Турции задержали в Батуми

Разыскиваемого Интерплолом гражданина Турции задержали в Батуми

Sputnik Грузия

С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T16:56+0400

2026-06-18T16:56+0400

2026-06-18T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Гражданин Турции, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола за совершение тяжких преступлений у себя на родине, задержан полицией Аджарии, сообщили в МВД Грузии. В результате проведенных следственных действий разыскиваемого задержали в Батуми. Он помещен под стражу для последующей экстрадиции. Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Большинство из них въезжают на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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