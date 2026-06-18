Режиссер из Грузии – член жюри конкурса короткометражек на кинофестивале "Евразия"
18:29 18.06.2026 (обновлено: 18:49 18.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузинский кинематограф всегда славился своим особым почерком, а короткометражные фильмы давно стали одной из его визитных карточек
Режиссер Тина Баркалая, которая сегодня работает в России, признается, что именно на грузинских короткометражках выросла как зритель и как автор.
В беседе со Sputnik Грузия Баркалая рассказала, почему считает короткий метр "золотым жанром", какие качества особенно ценит в грузинском кино и что, по ее мнению, делает короткометражные фильмы уникальным видом искусства.
По словам режиссера, грузинское кино всегда отличали емкость, чувство юмора и самоирония, а современные авторы продолжают работать с самыми разными и интересными темами. В качестве члена жюри конкурса короткометражных фильмов кинофестиваля "Евразия" Баркалая надеется, что среди участников удастся найти по-настоящему "золотые" картины.
В беседе со Sputnik Грузия Баркалая рассказала, почему считает короткий метр "золотым жанром", какие качества особенно ценит в грузинском кино и что, по ее мнению, делает короткометражные фильмы уникальным видом искусства.
По словам режиссера, грузинское кино всегда отличали емкость, чувство юмора и самоирония, а современные авторы продолжают работать с самыми разными и интересными темами. В качестве члена жюри конкурса короткометражных фильмов кинофестиваля "Евразия" Баркалая надеется, что среди участников удастся найти по-настоящему "золотые" картины.