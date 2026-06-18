https://sputnik-georgia.ru/20260618/rezolyutsiya-ep-i-plany-es-po-rasshireniyu--glava-mid-gruzii-zayavila-o-smene-kursa-evropy-299201478.html

Резолюция ЕП и планы ЕС по расширению – глава МИД Грузии заявила о смене курса Европы

Резолюция ЕП и планы ЕС по расширению – глава МИД Грузии заявила о смене курса Европы

Sputnik Грузия

Глава ведомства также заявила, что грузинское общество уже неоднократно сталкивалось с внешним давлением и демонстрировало устойчивую позицию 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T12:52+0400

2026-06-18T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Резолюции Европарламента по Грузии не имеют прямой политической силы, однако Тбилиси не может оставлять их без ответа, поскольку в них содержатся ложные обвинения и формируются негативные нарративы в отношении страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Европарламент 17 июня большинством голосов одобрил критическую резолюцию по Грузии. Документ поддержали 436 депутатов, против выступили 145. В нем выражается обеспокоенность демократическим откатом в стране и содержится призыв к введению санкций против представителей грузинских властей.По словам министра, несмотря на то, что резолюции Европарламента напрямую не влияют на политику ЕС, Тбилиси считает необходимым реагировать на подобные документы.Министр также прокомментировала заявление Марты Кос по вопросу расширения Евросоюза. По ее словам, события последних лет подтверждают, что активизация политики расширения ЕС после 2022 года во многом носила геополитический характер."До 2022 года тема расширения не была актуальной для ЕС. После начала войны этот процесс вновь оказался в центре внимания, что требует дополнительного анализа того, какую роль расширение играет в нынешней политике Евросоюза", – отметила министр.При этом глава МИД считает, что Евросоюз может оказаться не готов к полноценному расширению, если уже сейчас ищет способы ограничить права новых государств-членов."Если ЕС уже ищет пути, как не сделать новые государства полноценными членами, это означает, что он не готов к новому расширению и лишь пытается создать его иллюзию", – заявила Бочоришвили.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее допустила, что новые страны-члены ЕС на начальном этапе могут быть лишены права вето. Ранее Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза.По словам главы МИД, обсуждение возможного пересмотра принципов принятия решений в ЕС и ограничение отдельных прав будущих членов вызывает серьезные вопросы относительно сохранения фундаментальных принципов союза.Глава грузинского внешнеполитического ведомства также отметила, что Тбилиси сложно оценивать перспективы расширения ЕС в условиях, когда после получения статуса кандидата диалог между Грузией и Евросоюзом был фактически приостановлен."Сегодня очень сложно говорить о расширении Евросоюза и в полной мере понимать его видение будущего и дальнейшего развития этого процесса", – заявила Бочоришвили.По ее словам, несмотря на заявления о поддержке европейских устремлений грузинского общества, одновременно звучат угрозы возможного ограничения безвизового режима."Мы слышим, что поддерживаются европейские устремления грузинского народа, и в то же время фактически шантажируют ту же самую страну и тех же граждан возможной приостановкой безвизового режима. Это вызывает сожаление", – отметила министр.Бочоришвили подчеркнула, что подобные инструменты остаются в распоряжении ЕС и могут использоваться по его усмотрению, однако, по ее мнению, они не приведут к ожидаемому результату.Глава МИД также заявила, что грузинское общество уже неоднократно сталкивалось с внешним давлением и демонстрировало устойчивую позицию.Бочоришвили подчеркнула, что интеграция в ЕС остается важнейшим внешнеполитическим приоритетом Грузии. По ее словам, стремление к сближению с Евросоюзом основано на исторической, культурной и цивилизационной принадлежности страны к европейскому пространству, а также имеет важное практическое значение для развития государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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