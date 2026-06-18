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Шоу вместо политики: ЕНД погружается в кризис на фоне решений Саакашвили
Шоу вместо политики: ЕНД погружается в кризис на фоне решений Саакашвили
Sputnik Грузия
В правящей "Грузинской мечте" указывают на утрату позиций ЕНД 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T14:54+0400
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2026-06-18T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В бывшей правящей партии "Единое национальное движение" продолжается системный кризис, который признают как представители правящей партии, так и сами члены оппозиционного объединения.Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, в среду опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также заявил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления партии, подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан.Решение Саакашвили стало неожиданностью для нынешней главы партии Тины Бокучава.О кризисе в ЕНД открыто заявил и один из ее лидеров Леван Бежашвили. По его словам, партия сталкивается с потерей электората, финансовыми трудностями, проблемами с коммуникацией и политической стагнацией."Сегодня “Единое национальное движение” находится в тяжелейшем институциональном кризисе… У нас нет возможности терять еще два года", – написал Бежашвили на своей странице в соцсети.Бежашвили поддержал инициативу проведения внутренних выборов в июле, назвав их единственным путем выхода из кризиса и обновления партии. Он подчеркнул необходимость полной перезагрузки политической силы и ее открытия для новых участников.Он также отметил, что партия должна оставаться платформой, в которой руководство избирается путем голосования, а не назначается.Несмотря на кадровые изменения, по сути, в партии ничего не меняется, считают в правящей "Грузинской мечте". Первый заместитель председателя парламентской фракции Леван Мачавариани заявил, что внутрипартийные процессы в ЕНД носят цикличный характер и не приводят к результату."Самим “нацам” и их сторонникам уже надоели эти бесконечные спектакли и многосерийные фильмы. То они распадаются, то объединяются, то меняют председателей. Им уже ничто не поможет", – заявил Мачавариани.Он также выразил уверенность, что "Единое национальное движение" не сможет вернуться к власти независимо от того, кто возглавляет партию.Схожую оценку дает аналитик Ладо Садгобелашвили, который считает, что процессы внутри ЕНД все больше напоминают развлекательное шоу и "телевизионную драму"."Когда кажется, что в радикальной оппозиции уже достигнут предел абсурда, “главный режиссер” одним постом переворачивает все с ног на голову и объявляет “Nanuka’s Show” официальной политической платформой. “Нацдвижение” окончательно превратилось в бесконечную телевизионную мелодраму", – написал Садгобелашвили в соцсети Facebook*.Он отметил, что партия, по его мнению, утратила серьезное политическое содержание и оказалась "в виртуальной реальности".Между тем в правящей партии не раз напоминали, что Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и не может участвовать в политической жизни страны. Там также заявляют, что его влияние на партию и участие в политических процессах противоречат законодательству.По грузинскому законодательству иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни страны, создавать партии и быть их членами. При этом, несмотря на наличие гражданства Украины, Саакашвили продолжает восприниматься как неформальный лидер "Единого национального движения".* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ладо садгобелашвили, леван бежашвили, украина
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ладо садгобелашвили, леван бежашвили, украина
Шоу вместо политики: ЕНД погружается в кризис на фоне решений Саакашвили
В правящей "Грузинской мечте" указывают на утрату позиций ЕНД
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В бывшей правящей партии "Единое национальное движение" продолжается системный кризис, который признают как представители правящей партии, так и сами члены оппозиционного объединения.
Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, в среду опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также заявил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления партии, подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан.
Решение Саакашвили стало неожиданностью для нынешней главы партии Тины Бокучава.
"Это крайне печально, и я считаю, что именно такие импульсивные и непоследовательные решения привели нас к тому, где мы находимся сегодня", – заявила Бокучава.
О кризисе в ЕНД открыто заявил и один из ее лидеров Леван Бежашвили. По его словам, партия сталкивается с потерей электората, финансовыми трудностями, проблемами с коммуникацией и политической стагнацией.
"Сегодня “Единое национальное движение” находится в тяжелейшем институциональном кризисе… У нас нет возможности терять еще два года", – написал Бежашвили на своей странице в соцсети.
Бежашвили поддержал инициативу проведения внутренних выборов в июле, назвав их единственным путем выхода из кризиса и обновления партии. Он подчеркнул необходимость полной перезагрузки политической силы и ее открытия для новых участников.
Он также отметил, что партия должна оставаться платформой, в которой руководство избирается путем голосования, а не назначается.
Несмотря на кадровые изменения, по сути, в партии ничего не меняется, считают в правящей "Грузинской мечте". Первый заместитель председателя парламентской фракции Леван Мачавариани заявил, что внутрипартийные процессы в ЕНД носят цикличный характер и не приводят к результату.
"Самим “нацам” и их сторонникам уже надоели эти бесконечные спектакли и многосерийные фильмы. То они распадаются, то объединяются, то меняют председателей. Им уже ничто не поможет", – заявил Мачавариани.
Он также выразил уверенность, что "Единое национальное движение" не сможет вернуться к власти независимо от того, кто возглавляет партию.
Схожую оценку дает аналитик Ладо Садгобелашвили, который считает, что процессы внутри ЕНД все больше напоминают развлекательное шоу и "телевизионную драму".
"Когда кажется, что в радикальной оппозиции уже достигнут предел абсурда, “главный режиссер” одним постом переворачивает все с ног на голову и объявляет “Nanuka’s Show” официальной политической платформой. “Нацдвижение” окончательно превратилось в бесконечную телевизионную мелодраму", – написал Садгобелашвили в соцсети Facebook*.
Он отметил, что партия, по его мнению, утратила серьезное политическое содержание и оказалась "в виртуальной реальности".
"Занавес опущен, зритель смеется, цирк продолжается", – добавил аналитик.
Между тем в правящей партии не раз напоминали, что Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и не может участвовать в политической жизни страны. Там также заявляют, что его влияние на партию и участие в политических процессах противоречат законодательству.
По грузинскому законодательству иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни страны, создавать партии и быть их членами. При этом, несмотря на наличие гражданства Украины, Саакашвили продолжает восприниматься как неформальный лидер "Единого национального движения".
* Экстремистская организация, запрещенная в России