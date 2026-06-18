https://sputnik-georgia.ru/20260618/sily-pvo-rossii-sbili-555-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-za-noch-299227717.html

Силы ПВО России сбили 555 украинских БПЛА над регионами за ночь

Силы ПВО России сбили 555 украинских БПЛА над регионами за ночь

Sputnik Грузия

Украинские вооруженные формирования ежедневно пытаются атаковать российские регионы дронами самолетного типа 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T12:25+0400

2026-06-18T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн – Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 555 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.Дроны противника были сбиты ВС России над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями.Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Московским регионом, Крымом и Азовским морем.Ранее в МИД России сообщили, что в период с 8 по 14 июня в результате атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России. Ранены 225 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Больше всего мирных жителей пострадало в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях.По данным ведомства, ежедневно украинская армия наносила удары по гражданским целям в России, выпуская более 700 боеприпасов различных типов.Для нападения на регионы России украинские военные задействуют вооружение, поставляемое Западом. При этом Москва неоднократно предупреждала о том, что подобные шаги не способствуют разрешению конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, крым, москва, минобороны рф, мид россии, обострение ситуации вокруг украины