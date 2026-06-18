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Сколько продуктов в среднем потребляет в год один житель Грузии, 2025 год

Сколько продуктов в среднем потребляет в год один житель Грузии, 2025 год

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", больше всего в 2025 году граждане Грузии потребляли молочных продуктов – 201 кг на человека в год... 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T14:48+0400

2026-06-18T14:48+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", больше всего в 2025 году граждане Грузии потребляли молочных продуктов – 201 кг на человека в год. Далее следовали мука – 111 кг, и овощи – 60 кг. Также на 1 кг сократилось потребление мяса птицы, говядины и свинины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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