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Сколько продуктов в среднем потребляет в год один житель Грузии, 2025 год
Сколько продуктов в среднем потребляет в год один житель Грузии, 2025 год
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", больше всего в 2025 году граждане Грузии потребляли молочных продуктов – 201 кг на человека в год... 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T14:48+0400
2026-06-18T14:48+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", больше всего в 2025 году граждане Грузии потребляли молочных продуктов – 201 кг на человека в год. Далее следовали мука – 111 кг, и овощи – 60 кг. Также на 1 кг сократилось потребление мяса птицы, говядины и свинины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, сакстат, цены, инфографика, инфографика
грузия, новости, экономика, сакстат, цены, инфографика, инфографика
Сколько продуктов в среднем потребляет в год один житель Грузии, 2025 год
14:48 18.06.2026 (обновлено: 14:53 18.06.2026)
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", больше всего в 2025 году граждане Грузии потребляли молочных продуктов – 201 кг на человека в год. Далее следовали мука – 111 кг, и овощи – 60 кг. Также на 1 кг сократилось потребление мяса птицы, говядины и свинины.