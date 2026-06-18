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Соблюдаются ли в грузинской кухне принципы устойчивой гастрономии? – видео
Соблюдаются ли в грузинской кухне принципы устойчивой гастрономии? – видео
Sputnik Грузия
Устойчивая гастрономия в Грузии опирается на принципы "от фермы к столу" и использование продуктов местного производства. 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T13:04+0400
2026-06-18T13:04+0400
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Отказ от искусственных добавок, сохранение древних экологичных технологий, использование местных сезонных продуктов делают грузинскую кухню одним из самых естественных примеров экологичного питания. Традиционная кухня почти полностью основана на фермерских продуктах из окрестных регионов – свежей зелени, томатах, орехах и специях, что сокращает углеродный след от транспортировки. В грузинской кухне также много вегетарианских блюд. Способы приготовления некоторых блюд внесены в список культурного наследия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузинская кухня, гастрономический туризм, видео, грузия
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузинская кухня, гастрономический туризм, видео, грузия
Соблюдаются ли в грузинской кухне принципы устойчивой гастрономии? – видео
13:04 18.06.2026 (обновлено: 13:42 18.06.2026)
Устойчивая гастрономия в Грузии опирается на принципы "от фермы к столу" и использование продуктов местного производства.
Отказ от искусственных добавок, сохранение древних экологичных технологий, использование местных сезонных продуктов делают грузинскую кухню одним из самых естественных примеров экологичного питания.
Традиционная кухня почти полностью основана на фермерских продуктах из окрестных регионов – свежей зелени, томатах, орехах и специях, что сокращает углеродный след от транспортировки. В грузинской кухне также много вегетарианских блюд. Способы приготовления некоторых блюд внесены в список культурного наследия.