https://sputnik-georgia.ru/20260618/stalo-izvestno-kogda-v-batumi-otkroetsya-letniy-turisticheskiy-sezon-299185991.html

Стало известно, когда в Батуми откроется летний туристический сезон

Стало известно, когда в Батуми откроется летний туристический сезон

Sputnik Грузия

Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Летний туристический сезон на Черноморском побережье Грузии официально откроется 20 июня красочным фестивалем, который ежегодно проводится в курортном Батуми.В связи с открытием сезона, 20 и 21 июня в приморском городе пройдет "Летний фестиваль". Фестивальная площадка у Башни Алфавита будет оформлена в летнем стиле, а для гостей откроются более 10 прибрежных кафе.Музыкальную программу обеспечат местные группы, параллельно будет организована выставка-продажа, на которой представят свою продукцию до 150 предпринимателей.Вход на фестиваль будет бесплатным. Музыкальная программа и в первый, и во второй день начнется в 17:00.Аджария – один из самых популярных туристических регионов Грузии в летний сезон. Города Черноморского побережья Аджарии позволяют совмещать отдых на море с поездками в горные курорты.Грузия в 2025 году побила рекорд по числу международных путешественников и доходам от туризма.Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. В пятерку лидеров по расходам также вошли граждане стран ЕС, Турции, Азербайджана и Израиля.В 2025 году Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников, из которых 5,5 миллиона были туристами, что стало новым историческим максимумом.Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году совершили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. В топ-5 также вошли граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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