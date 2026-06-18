В Грузии растет интерес к изучению китайского языка – фото

© photo: Sputnik / Stringer

Лука Куруа уже несколько лет изучает синологию в ТГУ. Теперь он будет представлять Грузию в финале 25-го конкурса "Мост китайского языка" в КНР. Также студент получит возможность пройти стажировку в одном из вузов Китая.