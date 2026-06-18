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В Грузии растет интерес к изучению китайского языка – фото
В Грузии растет интерес к изучению китайского языка – фото
Sputnik Грузия
Финальный этап конкурса "Мост китайского языка" среди студентов Грузии состоялся в Институте Конфуция при Свободном университете в Тбилиси. 18.06.2026, Sputnik Грузия
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Международный конкурс "Мост китайского языка" проводится во всем мире, начиная с 2002 года.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, китай, грузия, вузы грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, китай, грузия, вузы грузии, фото

В Грузии растет интерес к изучению китайского языка – фото

14:59 18.06.2026 (обновлено: 15:06 18.06.2026)
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Финальный этап конкурса "Мост китайского языка" среди студентов Грузии состоялся в Институте Конфуция при Свободном университете в Тбилиси.
Международный конкурс "Мост китайского языка" проводится во всем мире, начиная с 2002 года.
© photo: Sputnik / Stringer

Финальный этап конкурса "Мост китайского языка" среди студентов Грузии в Институте Конфуция при Свободном университете.

Финальный этап конкурса &quot;Мост китайского языка&quot; среди студентов Грузии в Институте Конфуция при Свободном университете. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Финальный этап конкурса "Мост китайского языка" среди студентов Грузии в Институте Конфуция при Свободном университете.

© photo: Sputnik / Stringer

В финале приняли участие 14 грузинских студентов.

В финале приняли участие 14 грузинских студентов. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

В финале приняли участие 14 грузинских студентов.

© photo: Sputnik / Stringer

Жюри определило победителей после трех этапов конкурса.

Жюри определило победителей после трех этапов конкурса. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Жюри определило победителей после трех этапов конкурса.

© photo: Sputnik / Stringer

Студенты выступали с речью на китайском языке,

Студенты выступали с речью на китайском языке, - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Студенты выступали с речью на китайском языке,

© photo: Sputnik / Stringer

отвечали жюри на вопросы, согласно выбранным билетам,

отвечали жюри на вопросы, согласно выбранным билетам, - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

отвечали жюри на вопросы, согласно выбранным билетам,

© photo: Sputnik / Stringer

а также каждый из участников подготовил свое творческое выступление.

а также каждый из участников подготовил свое творческое выступление. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

а также каждый из участников подготовил свое творческое выступление.

© photo: Sputnik / Stringer

За проведением конкурса наблюдали близкие и друзья участников.

За проведением конкурса наблюдали близкие и друзья участников. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

За проведением конкурса наблюдали близкие и друзья участников.

© photo: Sputnik / Stringer

Первое место на конкурсе занял Лука Куруа из Тбилисского государственного университета. "Мои научные интересы сосредоточены на истории Китая, его культуре, международных связях и историческом наследии", – рассказал победитель.

Первое место на конкурсе занял Лука Куруа из Тбилисского государственного университета. &quot;Мои научные интересы сосредоточены на истории Китая, его культуре, международных связях и историческом наследии&quot;, – рассказал победитель. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Первое место на конкурсе занял Лука Куруа из Тбилисского государственного университета. "Мои научные интересы сосредоточены на истории Китая, его культуре, международных связях и историческом наследии", – рассказал победитель.

© photo: Sputnik / Stringer

Лука Куруа уже несколько лет изучает синологию в ТГУ. Теперь он будет представлять Грузию в финале 25-го конкурса "Мост китайского языка" в КНР. Также студент получит возможность пройти стажировку в одном из вузов Китая.

Лука Куруа уже несколько лет изучает синологию в ТГУ. Теперь он будет представлять Грузию в финале 25-го конкурса &quot;Мост китайского языка&quot; в КНР. Также студент получит возможность пройти стажировку в одном из вузов Китая. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Лука Куруа уже несколько лет изучает синологию в ТГУ. Теперь он будет представлять Грузию в финале 25-го конкурса "Мост китайского языка" в КНР. Также студент получит возможность пройти стажировку в одном из вузов Китая.

© photo: Sputnik / Stringer

Советник посольства КНР в Грузии Дай Чуньюн заявил, что конкурс "Мост китайского языка" является своеобразной олимпиадой для всех желающих изучить китайский язык.

Советник посольства КНР в Грузии Дай Чуньюн заявил, что конкурс &quot;Мост китайского языка&quot; является своеобразной олимпиадой для всех желающих изучить китайский язык. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Советник посольства КНР в Грузии Дай Чуньюн заявил, что конкурс "Мост китайского языка" является своеобразной олимпиадой для всех желающих изучить китайский язык.

© photo: Sputnik / Stringer

"Это не только соревнование на знание языка, но и площадка, способствующая культурному обмену и укреплению дружбы между молодежью из разных стран", – рассказал Дай Чуньюн.

&quot;Это не только соревнование на знание языка, но и площадка, способствующая культурному обмену и укреплению дружбы между молодежью из разных стран&quot;, – рассказал Дай Чуньюн. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Это не только соревнование на знание языка, но и площадка, способствующая культурному обмену и укреплению дружбы между молодежью из разных стран", – рассказал Дай Чуньюн.

© photo: Sputnik / Stringer

Главная тема конкурса в этом году в разных странах – "Один мир, одна семья", что должно отражать идею восприятия мира как единой семьи, где люди живут в гармонии и согласии.

Главная тема конкурса в этом году в разных странах – &quot;Один мир, одна семья&quot;, что должно отражать идею восприятия мира как единой семьи, где люди живут в гармонии и согласии. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Главная тема конкурса в этом году в разных странах – "Один мир, одна семья", что должно отражать идею восприятия мира как единой семьи, где люди живут в гармонии и согласии.

© photo: Sputnik / Stringer

Организаторами конкурса в Тбилиси выступили Посольство КНР в Грузии и Институт Конфуция при Свободном университете.

Организаторами конкурса в Тбилиси выступили Посольство КНР в Грузии и Институт Конфуция при Свободном университете. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Организаторами конкурса в Тбилиси выступили Посольство КНР в Грузии и Институт Конфуция при Свободном университете.

© photo: Sputnik / Stringer

Все участники конкурса в Тбилиси получили памятные поощрительные подарки.

Все участники конкурса в Тбилиси получили памятные поощрительные подарки. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все участники конкурса в Тбилиси получили памятные поощрительные подарки.

© photo: Sputnik / Stringer

Победителям, занявшим первые три места, вручили призы.

Победителям, занявшим первые три места, вручили призы. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Победителям, занявшим первые три места, вручили призы.

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