В Грузии растет интерес к изучению китайского языка – фото
Финальный этап конкурса "Мост китайского языка" среди студентов Грузии в Институте Конфуция при Свободном университете.
Финальный этап конкурса "Мост китайского языка" среди студентов Грузии в Институте Конфуция при Свободном университете.
В финале приняли участие 14 грузинских студентов.
В финале приняли участие 14 грузинских студентов.
Жюри определило победителей после трех этапов конкурса.
Жюри определило победителей после трех этапов конкурса.
Студенты выступали с речью на китайском языке,
Студенты выступали с речью на китайском языке,
отвечали жюри на вопросы, согласно выбранным билетам,
отвечали жюри на вопросы, согласно выбранным билетам,
а также каждый из участников подготовил свое творческое выступление.
а также каждый из участников подготовил свое творческое выступление.
За проведением конкурса наблюдали близкие и друзья участников.
За проведением конкурса наблюдали близкие и друзья участников.
Первое место на конкурсе занял Лука Куруа из Тбилисского государственного университета. "Мои научные интересы сосредоточены на истории Китая, его культуре, международных связях и историческом наследии", – рассказал победитель.
Первое место на конкурсе занял Лука Куруа из Тбилисского государственного университета. "Мои научные интересы сосредоточены на истории Китая, его культуре, международных связях и историческом наследии", – рассказал победитель.
Лука Куруа уже несколько лет изучает синологию в ТГУ. Теперь он будет представлять Грузию в финале 25-го конкурса "Мост китайского языка" в КНР. Также студент получит возможность пройти стажировку в одном из вузов Китая.
Лука Куруа уже несколько лет изучает синологию в ТГУ. Теперь он будет представлять Грузию в финале 25-го конкурса "Мост китайского языка" в КНР. Также студент получит возможность пройти стажировку в одном из вузов Китая.
Советник посольства КНР в Грузии Дай Чуньюн заявил, что конкурс "Мост китайского языка" является своеобразной олимпиадой для всех желающих изучить китайский язык.
Советник посольства КНР в Грузии Дай Чуньюн заявил, что конкурс "Мост китайского языка" является своеобразной олимпиадой для всех желающих изучить китайский язык.
"Это не только соревнование на знание языка, но и площадка, способствующая культурному обмену и укреплению дружбы между молодежью из разных стран", – рассказал Дай Чуньюн.
"Это не только соревнование на знание языка, но и площадка, способствующая культурному обмену и укреплению дружбы между молодежью из разных стран", – рассказал Дай Чуньюн.
Главная тема конкурса в этом году в разных странах – "Один мир, одна семья", что должно отражать идею восприятия мира как единой семьи, где люди живут в гармонии и согласии.
Главная тема конкурса в этом году в разных странах – "Один мир, одна семья", что должно отражать идею восприятия мира как единой семьи, где люди живут в гармонии и согласии.
Организаторами конкурса в Тбилиси выступили Посольство КНР в Грузии и Институт Конфуция при Свободном университете.
Организаторами конкурса в Тбилиси выступили Посольство КНР в Грузии и Институт Конфуция при Свободном университете.
Все участники конкурса в Тбилиси получили памятные поощрительные подарки.
Все участники конкурса в Тбилиси получили памятные поощрительные подарки.
Победителям, занявшим первые три места, вручили призы.
Победителям, занявшим первые три места, вручили призы.