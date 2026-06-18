https://sputnik-georgia.ru/20260618/v-uschele-reki-vere-ustanovyat-sistemu-monitoringa-prirodnykh-katastrof-299217842.html

В ущелье реки Вере установят систему мониторинга природных катастроф

В ущелье реки Вере установят систему мониторинга природных катастроф

Sputnik Грузия

В планах – обустроить геотехническую сеть, пять гидрометрических станций, три метеостанции, а также камеры, в том числе ночного видеонаблюдения, а также сирены 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T19:55+0400

2026-06-18T19:55+0400

2026-06-18T19:55+0400

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на сумму 5,6 млн лари на установку системы мониторинга стихийных бедствий в бассейне реки Вере, сообщила медиаплатформа BMG. Опасная зона расположена в ущелье Цхнети-Ахалдаба, на юго-западной окраине Тбилиси. Этот район остается потенциальным очагом стихийных бедствий даже после 2015 года, поскольку, согласно геологическому отчету, приложенному к тендеру, здесь неоднократно фиксировались нестабильность склонов, камнепады и оползни. Бассейн реки Вере охватывает 179 квадратных километров, прилегающих к Тбилиси. Эта территория состоит из зоны Цхнети-Ахалдаба. Финансирование распределено в течение пяти лет из местного бюджета: в 2026 году – 20%, в 2027 году – 35%, а в 2028-2030 годах – по 15% в год. Тендерная документация основывается на техническом отчете, подготовленном компанией Caucasus Science and Engineering в 2025 году. Согласно заключению, склоны в этом районе состоят из песчаниковых слоев, структура которых быстро теряет устойчивость при интенсивных осадках. Обрушение горных пород со склона может вызвать оползни и наводнения ниже по течению на Амиреджибском шоссе и в русле реки Вере, как это произошло в 2015 году. В планах – обустроить геотехническую сеть, пять гидрометрических станций, три метеостанции, а также камеры, в том числе ночного видеонаблюдения, а также сирены. Четыре поворотные PTZ-камеры с возможностью ночного видения будут установлены на улице Сванидзе, возле Ахалдабского моста, в зоне слияния рек Вере и в основной зоне оползня. Все гидрологические и метеорологические станции также могут быть оснащены фотокамерами. Прием предложений по тендеру заканчивается 20 июля. Жители Тбилиси хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня по ущелью сошел разрушительный грязевой поток. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен. До сих пор несколько человек считаются пропавшими без вести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, разрушительное наводнение в тбилиси, мэрия тбилиси