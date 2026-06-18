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В ущелье реки Вере установят систему мониторинга природных катастроф
В ущелье реки Вере установят систему мониторинга природных катастроф
Sputnik Грузия
В планах – обустроить геотехническую сеть, пять гидрометрических станций, три метеостанции, а также камеры, в том числе ночного видеонаблюдения, а также сирены 18.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на сумму 5,6 млн лари на установку системы мониторинга стихийных бедствий в бассейне реки Вере, сообщила медиаплатформа BMG. Опасная зона расположена в ущелье Цхнети-Ахалдаба, на юго-западной окраине Тбилиси. Этот район остается потенциальным очагом стихийных бедствий даже после 2015 года, поскольку, согласно геологическому отчету, приложенному к тендеру, здесь неоднократно фиксировались нестабильность склонов, камнепады и оползни. Бассейн реки Вере охватывает 179 квадратных километров, прилегающих к Тбилиси. Эта территория состоит из зоны Цхнети-Ахалдаба. Финансирование распределено в течение пяти лет из местного бюджета: в 2026 году – 20%, в 2027 году – 35%, а в 2028-2030 годах – по 15% в год. Тендерная документация основывается на техническом отчете, подготовленном компанией Caucasus Science and Engineering в 2025 году. Согласно заключению, склоны в этом районе состоят из песчаниковых слоев, структура которых быстро теряет устойчивость при интенсивных осадках. Обрушение горных пород со склона может вызвать оползни и наводнения ниже по течению на Амиреджибском шоссе и в русле реки Вере, как это произошло в 2015 году. В планах – обустроить геотехническую сеть, пять гидрометрических станций, три метеостанции, а также камеры, в том числе ночного видеонаблюдения, а также сирены. Четыре поворотные PTZ-камеры с возможностью ночного видения будут установлены на улице Сванидзе, возле Ахалдабского моста, в зоне слияния рек Вере и в основной зоне оползня. Все гидрологические и метеорологические станции также могут быть оснащены фотокамерами. Прием предложений по тендеру заканчивается 20 июля. Жители Тбилиси хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня по ущелью сошел разрушительный грязевой поток. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен. До сих пор несколько человек считаются пропавшими без вести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, разрушительное наводнение в тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, разрушительное наводнение в тбилиси, мэрия тбилиси
В ущелье реки Вере установят систему мониторинга природных катастроф
В планах – обустроить геотехническую сеть, пять гидрометрических станций, три метеостанции, а также камеры, в том числе ночного видеонаблюдения, а также сирены
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на сумму 5,6 млн лари на установку системы мониторинга стихийных бедствий в бассейне реки Вере, сообщила медиаплатформа BMG.
Опасная зона расположена в ущелье Цхнети-Ахалдаба, на юго-западной окраине Тбилиси. Этот район остается потенциальным очагом стихийных бедствий даже после 2015 года, поскольку, согласно геологическому отчету, приложенному к тендеру, здесь неоднократно фиксировались нестабильность склонов, камнепады и оползни.
Бассейн реки Вере охватывает 179 квадратных километров, прилегающих к Тбилиси. Эта территория состоит из зоны Цхнети-Ахалдаба.
Соглашение предусматривает 1 575 календарных дней. Первый период разделен на два этапа: первые 480 дней (16 месяцев) предназначены для закупки, установки и ввода в эксплуатацию оборудования, а следующие 1 095 дней, или три года,
– для эксплуатации и технического обслуживания системы.
Финансирование распределено в течение пяти лет из местного бюджета: в 2026 году – 20%, в 2027 году – 35%, а в 2028-2030 годах – по 15% в год.
Тендерная документация основывается на техническом отчете, подготовленном компанией Caucasus Science and Engineering в 2025 году. Согласно заключению, склоны в этом районе состоят из песчаниковых слоев, структура которых быстро теряет устойчивость при интенсивных осадках. Обрушение горных пород со склона может вызвать оползни и наводнения ниже по течению на Амиреджибском шоссе и в русле реки Вере, как это произошло в 2015 году.
В планах – обустроить геотехническую сеть, пять гидрометрических станций, три метеостанции, а также камеры, в том числе ночного видеонаблюдения, а также сирены.
Четыре поворотные PTZ-камеры с возможностью ночного видения будут установлены на улице Сванидзе, возле Ахалдабского моста, в зоне слияния рек Вере и в основной зоне оползня. Все гидрологические и метеорологические станции также могут быть оснащены фотокамерами.
Проект на концептуальном уровне предусматривает размещение пяти сирен в коридоре улицы Сванидзе, интегрированных с гидрологической сетью через UHF-радио. Предупреждающий сигнал будет автоматически активироваться при превышении критического уровня воды. Окончательное решение по этому компоненту еще не принято и требует согласования с соответствующими государственными органами.
Прием предложений по тендеру заканчивается 20 июля.
Жители Тбилиси хорошо помнят разлив реки Вере в 2015 году, когда в ночь с 13 на 14 июня по ущелью сошел разрушительный грязевой поток. В результате наводнения погиб 21 человек и около половины обитателей Тбилисского зоопарка, который также был затоплен. До сих пор несколько человек считаются пропавшими без вести.