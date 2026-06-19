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Армия России нанесла 7 "ударов возмездия" по объектам Украины за неделю
Армия России нанесла 7 "ударов возмездия" по объектам Украины за неделю
Sputnik Грузия
Для нанесения ударов в ответ на атаки ВСУ российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T12:24+0400
2026-06-19T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Российские бойцы за минувшую неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.По данным ведомства, удары были нанесены в период с 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.В результате российскими военными были поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ.Помимо того, ВС России атаковали военные аэродромы, места складирования боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, точки сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.Также были поражены пункты временной дислокации как украинских вооруженных формирований, так и иностранных наемников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Армия России нанесла 7 "ударов возмездия" по объектам Украины за неделю
12:24 19.06.2026 (обновлено: 15:58 19.06.2026)
Для нанесения ударов в ответ на атаки ВСУ российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Российские бойцы за минувшую неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
По данным ведомства, удары были нанесены в период с 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
"...Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сводке ведомства.
В результате российскими военными были поражены объекты ОПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ.
Помимо того, ВС России атаковали военные аэродромы, места складирования боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, точки сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.
Также были поражены пункты временной дислокации как украинских вооруженных формирований, так и иностранных наемников.