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Более полусотни иностранцев ждут выдворения из Грузии
Более полусотни иностранцев ждут выдворения из Грузии
Sputnik Грузия
Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – больше всего среди них было граждан Турции 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 54 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны.В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.В результате операции были задержаны граждане Нигерии, Индии, Непала, Узбекистана, Турции, Иордании, Египта, Азербайджана, Йемена, Туркменистана, Китая, Пакистана и Ливана."В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии.Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – больше всего среди них было граждан Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, турция, мвд грузии, миграционная политика
общество, грузия, новости, тбилиси, турция, мвд грузии, миграционная политика
Более полусотни иностранцев ждут выдворения из Грузии
Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – больше всего среди них было граждан Турции
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 54 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны.
В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
В результате операции были задержаны граждане Нигерии, Индии, Непала, Узбекистана, Турции, Иордании, Египта, Азербайджана, Йемена, Туркменистана, Китая, Пакистана и Ливана.
"В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии.
Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.
Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – больше всего среди них было граждан Турции.