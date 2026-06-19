https://sputnik-georgia.ru/20260619/delo-o-shturme-dvortsa-prezidenta-gruzii-sem-figurantov-poluchili-tyuremnye-sroki-299242332.html

Дело о штурме дворца президента Грузии: семь фигурантов получили тюремные сроки

Дело о штурме дворца президента Грузии: семь фигурантов получили тюремные сроки

Sputnik Грузия

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года попытались ворваться в резиденцию президента Грузии 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T20:12+0400

2026-06-19T20:12+0400

2026-06-19T21:32+0400

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паата бурчуладзе

ираклий надирадзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными врача Георгия Чахунашвили и еще шестерых человек по делу о штурме администрации президента Грузии 4 октября и приговорил их к тюремным срокам. Георгий Чахунашвили, Давид Жгенти, Константин Кокая, Кахабер Мжаванадзе, Закро Албуташвили и Давид Стуруа приговорены к пяти годам лишения свободы, а Ия Дарахвелидзе – к трем годам заключения. Соответствующее решение принял судья Георгий Гелашвили. Чахунашвили, который ранее находился на свободе под залогом, был задержан в зале суда. Ия Дарахвелидзе на оглашении приговора не присутствовала. В отношении нее будет объявлен розыск, а приговор будет приведен в исполнение после установления ее местонахождения и задержания. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов. Из них 22 пошли на процессуальную сделку со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 года к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе получили по семь лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, происшествия, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд