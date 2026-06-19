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Детский футбол в Грузии: как в стране растят талантливых футболистов – видео

Детский футбол в Грузии: как в стране растят талантливых футболистов – видео

Sputnik Грузия

В Грузии сегодня активно развивается детский футбол. В стране действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 15 лет. 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T17:29+0400

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Регулярно проводятся юношеские футбольные турниры и соревнования среди детей. Поиск одаренных игроков – один из приоритетов для Федерации футбола Грузии.В детских академиях ведется отбор талантливых футболистов для дальнейших тренировок и обучения в центральных академиях. В Грузии также развивается футбольная инфраструктура – это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.

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