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Детский футбол в Грузии: как в стране растят талантливых футболистов – видео
Детский футбол в Грузии: как в стране растят талантливых футболистов – видео
Sputnik Грузия
В Грузии сегодня активно развивается детский футбол. В стране действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 15 лет. 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T17:29+0400
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Регулярно проводятся юношеские футбольные турниры и соревнования среди детей. Поиск одаренных игроков – один из приоритетов для Федерации футбола Грузии.В детских академиях ведется отбор талантливых футболистов для дальнейших тренировок и обучения в центральных академиях. В Грузии также развивается футбольная инфраструктура – это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, футбол, дети, федерация футбола грузии, видеоклуб , грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, футбол, дети, федерация футбола грузии, видеоклуб , грузия, видео
Детский футбол в Грузии: как в стране растят талантливых футболистов – видео
17:29 19.06.2026 (обновлено: 17:36 19.06.2026)
В Грузии сегодня активно развивается детский футбол. В стране действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 15 лет.
Регулярно проводятся юношеские футбольные турниры и соревнования среди детей. Поиск одаренных игроков – один из приоритетов для Федерации футбола Грузии.
В детских академиях ведется отбор талантливых футболистов для дальнейших тренировок и обучения в центральных академиях. В Грузии также развивается футбольная инфраструктура – это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.
При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.