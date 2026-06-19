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Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?
Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?
Sputnik Грузия
Лидеры правительства "Грузинской мечты" все активнее посещают страны Глобального Юга, а также государства Центральной Азии. Это происходит на фоне попыток... 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T18:31+0400
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Лидеры правительства "Грузинской мечты" все активнее посещают страны Глобального Юга, а также государства Центральной Азии. Это происходит на фоне попыток политической изоляции правительства со стороны бюрократических структур Европейского союза.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они необходимым продолжать укреплять сотрудничество с Китаем. Абсолютное большинство участников опроса – 81,5% – считают, что стратегические отношения с Пекином необходимо развивать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, китай, пекин, инфографика, инфографика
грузия, политика, новости, китай, пекин, инфографика, инфографика
Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?
Лидеры правительства "Грузинской мечты" все активнее посещают страны Глобального Юга, а также государства Центральной Азии. Это происходит на фоне попыток политической изоляции правительства со стороны бюрократических структур Европейского союза.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они необходимым продолжать укреплять сотрудничество с Китаем. Абсолютное большинство участников опроса – 81,5% – считают, что стратегические отношения с Пекином необходимо развивать.