https://sputnik-georgia.ru/20260619/dolzhna-li-gruziya-vystraivat-strategicheskie-otnosheniya-s-kitaem-299235065.html

Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?

Должна ли Грузия выстраивать стратегические отношения с Китаем?

Sputnik Грузия

Лидеры правительства "Грузинской мечты" все активнее посещают страны Глобального Юга, а также государства Центральной Азии. Это происходит на фоне попыток... 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T18:31+0400

2026-06-19T18:31+0400

2026-06-19T18:31+0400

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Лидеры правительства "Грузинской мечты" все активнее посещают страны Глобального Юга, а также государства Центральной Азии. Это происходит на фоне попыток политической изоляции правительства со стороны бюрократических структур Европейского союза.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они необходимым продолжать укреплять сотрудничество с Китаем. Абсолютное большинство участников опроса – 81,5% – считают, что стратегические отношения с Пекином необходимо развивать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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