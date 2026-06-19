https://sputnik-georgia.ru/20260619/doverie-mezhdu-narodami-nachinaetsya-so-stseny-299239826.html

Доверие между народами начинается со сцены

Доверие между народами начинается со сцены

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и гендиректор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе о том, почему... 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T17:55+0400

2026-06-19T17:55+0400

2026-06-19T17:55+0400

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культура

грузино-российские отношения

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В середине июня Тбилиси посетил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Известный российский общественный деятель и художественный руководитель Московского театра мюзикла принял участие в культурных мероприятиях, состоявшихся 14-15 июня, в том числе в показах фильмов-спектаклей "Принцесса цирка" и "Реверс". Однако внимание привлек не только сам визит высокого российского гостя, но и сделанные им заявления. Говоря о перспективах грузино-российских отношений, Михаил Швыдкой подчеркнул особую роль культуры в процессе восстановления взаимного доверия между народами. Эти слова в очередной раз подтвердили неизменную позицию российской стороны относительно необходимости развития и укрепления отношений между Грузией и Россией. Как аккредитованный при МИД России представитель грузинских СМИ, я регулярно слышу подобные оценки и от официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. На протяжении многих лет Москва подчеркивает готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений и ожидает соответствующих шагов со стороны Тбилиси. История неоднократно показывала, что именно культура способна создавать мосты там, где политика сталкивается с трудностями. Несмотря на существующие разногласия, между грузинским и российским народами сохраняются прочные человеческие и культурные связи. Не случайно грузинские артисты традиционно пользуются большой популярностью в России. Для миллионов россиян Грузия ассоциируется с творчеством Нани Брегвадзе, Сосо Павлиашвили, Кети Топурия, ансамбля "Браво Метехи" и многих других известных исполнителей. Особый интерес российская публика проявляет к грузинскому фольклору и национальной хореографии. Грузинские танцевальные коллективы неизменно собирают полные залы и вызывают искренний восторг зрителей. Поэтому многие поклонники грузинской культуры в России были бы рады вновь увидеть на российских сценах легендарные ансамбли "Сухишвили" и "Эрисиони". Примечательно, что даже после драматических событий 2008 года в Грузии предпринимались попытки восстановления гуманитарных контактов с Россией. Тогдашний министр культуры Григол Вашадзе выступал с инициативами, направленными на организацию гастролей грузинских коллективов в России. Это свидетельствует о том, что необходимость сохранения культурного диалога осознавали представители самых разных политических взглядов. Сегодня, как и прежде, культура остается одной из немногих сфер, способных объединять людей независимо от политической конъюнктуры. Именно поэтому развитие культурного сотрудничества должно стать одним из приоритетов в отношениях между двумя странами. В последние годы в Грузии появляется немало талантливых исполнителей и творческих коллективов. Однако возможности внутреннего рынка остаются ограниченными, и многие артисты вынуждены искать более широкую аудиторию за пределами страны. В этом контексте российский культурный рынок продолжает представлять серьезный интерес для грузинских музыкантов, певцов, актеров и танцевальных коллективов. При этом многие деятели культуры признают, что опасаются общественного давления и политизированной критики в случае развития профессиональных контактов с Россией. Подобная атмосфера не способствует ни развитию искусства, ни укреплению международных гуманитарных связей. Сегодня особенно важно смотреть на культурное сотрудничество не через призму политических разногласий, а как на инструмент народной дипломатии и взаимопонимания. Без восстановления доверия между людьми трудно рассчитывать на решение более сложных политических вопросов. Россия уже много лет заявляет о своей заинтересованности в развитии отношений с Грузией. Остается надеяться, что в ближайшем будущем появятся новые возможности для расширения культурного обмена, реализации совместных проектов и укрепления связей между народами двух стран, которые на протяжении веков были тесно связаны общей историей и культурным наследием.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, грузия, колумнисты, аналитика, михаил швыдкой, николоз мжаванадзе, мид россии, культура, грузино-российские отношения