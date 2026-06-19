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Эксперт: "Грузия может потерять эксклюзивную роль транзитной страны"
Эксперт: "Грузия может потерять эксклюзивную роль транзитной страны"
Sputnik Грузия
Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном может изменить экономическую и политическую конфигурацию Южного Кавказа, а также повлиять на роль Грузии... 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T16:40+0400
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Об этом в интервью Sputnik Грузия заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.По его словам, реализация новых транспортных проектов способна усилить конкуренцию между Тбилиси и Ереваном, однако при росте грузопотоков места на рынке может хватить всем участникам. При этом, отметил эксперт, геополитические противоречия вокруг будущих коридоров делают эти процессы долгими и сложными.Сафаров также прокомментировал отношения Грузии с Евросоюзом, перспективы отмены безвизового режима и возможное усиление внешнего давления на Тбилиси. По его мнению, пик напряженности может прийтись на период очередных выборов в стране.Отдельно эксперт остановился на российско-грузинских отношениях. Несмотря на сохраняющиеся политические разногласия, он отметил рост экономических связей и выразил надежду, что развитие торговли и инфраструктурных проектов со временем создаст условия для более активного диалога между Москвой и Тбилиси.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, армения, азербайджан, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, армения, азербайджан, пресс-центр, видео
Эксперт: "Грузия может потерять эксклюзивную роль транзитной страны"
Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном может изменить экономическую и политическую конфигурацию Южного Кавказа, а также повлиять на роль Грузии как ключевого транзитного маршрута региона
Об этом в интервью Sputnik Грузия заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.
По его словам, реализация новых транспортных проектов способна усилить конкуренцию между Тбилиси и Ереваном, однако при росте грузопотоков места на рынке может хватить всем участникам. При этом, отметил эксперт, геополитические противоречия вокруг будущих коридоров делают эти процессы долгими и сложными.
Сафаров также прокомментировал отношения Грузии с Евросоюзом, перспективы отмены безвизового режима и возможное усиление внешнего давления на Тбилиси. По его мнению, пик напряженности может прийтись на период очередных выборов в стране.
Отдельно эксперт остановился на российско-грузинских отношениях. Несмотря на сохраняющиеся политические разногласия, он отметил рост экономических связей и выразил надежду, что развитие торговли и инфраструктурных проектов со временем создаст условия для более активного диалога между Москвой и Тбилиси.