https://sputnik-georgia.ru/20260619/gruzinskaya-semya-i-rol-ottsa-v-vospitanii-detey---video-299238560.html

Грузинская семья и роль отца в воспитании детей – видео

Грузинская семья и роль отца в воспитании детей – видео

Sputnik Грузия

В Грузии День отца празднуется 19 июня. Этот праздник отмечается ежегодно, начиная с 2016 года. Цель этого дня – подчеркнуть важность роли мужчины в семье и в... 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T17:08+0400

2026-06-19T17:08+0400

2026-06-19T17:28+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

грузинские традиции и обычаи

семья

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/13/299237762_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad8f7bf4976da948105eaa62ae073faa.jpg

В грузинской семье отец традиционно выступал непререкаемым главой, кормильцем и главным защитником. Он всегда воплощал авторитет, который держится на уважении, сохранении семейной чести и обычаях взаимопомощи.По традиции, отец в семье всегда принимал ключевые решения. При этом, по вековым представлениям, его главенство было основано не на подавлении, а на добровольном глубоком уважении со стороны жены и детей.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузинские традиции и обычаи, семья, грузия, видео