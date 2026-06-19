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Грузинская семья и роль отца в воспитании детей – видео
Грузинская семья и роль отца в воспитании детей – видео
Sputnik Грузия
В Грузии День отца празднуется 19 июня. Этот праздник отмечается ежегодно, начиная с 2016 года. Цель этого дня – подчеркнуть важность роли мужчины в семье и в... 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T17:08+0400
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В грузинской семье отец традиционно выступал непререкаемым главой, кормильцем и главным защитником. Он всегда воплощал авторитет, который держится на уважении, сохранении семейной чести и обычаях взаимопомощи.По традиции, отец в семье всегда принимал ключевые решения. При этом, по вековым представлениям, его главенство было основано не на подавлении, а на добровольном глубоком уважении со стороны жены и детей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузинские традиции и обычаи, семья, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузинские традиции и обычаи, семья, грузия, видео
Грузинская семья и роль отца в воспитании детей – видео
17:08 19.06.2026 (обновлено: 17:28 19.06.2026)
В Грузии День отца празднуется 19 июня. Этот праздник отмечается ежегодно, начиная с 2016 года. Цель этого дня – подчеркнуть важность роли мужчины в семье и в воспитании детей.
В грузинской семье отец традиционно выступал непререкаемым главой, кормильцем и главным защитником. Он всегда воплощал авторитет, который держится на уважении, сохранении семейной чести и обычаях взаимопомощи.
По традиции, отец в семье всегда принимал ключевые решения. При этом, по вековым представлениям, его главенство было основано не на подавлении, а на добровольном глубоком уважении со стороны жены и детей.