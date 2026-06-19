https://sputnik-georgia.ru/20260619/istoricheskiy-moment--kak-otsenili-vizit-premera-gruzii-v-tadzhikistan-299243165.html
Исторический момент – как оценили визит премьера Грузии в Таджикистан
Исторический момент – как оценили визит премьера Грузии в Таджикистан
Sputnik Грузия
Кобахидзе поблагодарил Таджикистан за сильную поддержку и защиту национальных интересов Грузии 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T23:31+0400
2026-06-19T23:31+0400
2026-06-20T00:49+0400
грузия
новости
политика
таджикистан
ираклий кобахидзе
эмомали рахмон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/13/299242998_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_a3901ac512815de6421be29d3d50df9f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Первый официальный визит грузинской делегации на высоком уровне в Душанбе лидеры Грузии и Таджикистана оценили как исторический. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находится с официальным визитом в Таджикистане, где глава правительства проводит встречи на высоком уровне. Кобахидзе поблагодарил Таджикистан за сильную поддержку и защиту национальных интересов Грузии. "Спасибо за уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии, что имеет для нас особое значение", – отметил Кобахидзе. Визит грузинской делегации назвал историческим и премьер Таджикистана Кохир Расулзода, отметив, что в историю отношений двух стран будет вписана новая глава. Премьеры двух стран встретились сначала в узком составе, а затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов правительств двух стран. По его словам, вклад грузинских друзей в сферы науки, здравоохранения, строительства и архитектуры Таджикистана занимает особое место в истории страны. По его словам, сегодня общая цель двух стран – придать серьезный импульс двустороннему сотрудничеству во всех направлениях. По завершении встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между Грузией и Таджикистаном в различных сферах. Тбилиси и Душанбе углубляют связи Премьер Грузии провел плодотворную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На встрече в расширенном формате стороны уделили внимание перспективам развития двусторонних отношений, а также вопросам регионального и международного значения. Кроме того, разговор коснулся важности углубления торгово-экономического сотрудничества и развития партнерства в транспортно-логистической сфере. Стороны также обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и в области туризма, что будет способствовать углублению связей между народами. После встречи Кобахидзе и Рахмон приняли совместное коммюнике о дальнейшем развитии и укреплении отношений между двумя странами. Как заявил президент Таджикистана, в рамках официального визита премьер-министра Грузии был подписан документ, который укрепит законодательную базу сотрудничества между двумя странами. "Этот документ охватывает воздушное сообщение, сельскохозяйственные отрасли, туризм, а также науку, образование, культуру, спорт, вопросы изменения климата и другие направления", – сказал Рахмон. По его словам, в ходе переговоров стороны подчеркнули, насколько важно активизировать политический диалог, а также обсудили рабочие контакты на разных уровнях, парламентские отношения и усиление роли депутатов в отношениях между двумя странами. Кроме того, по его словам, между сторонами была достигнута договоренность о создании совместной межправительственной комиссии и подписан соответствующий документ. Как сообщил глава Таджикистана, в рамках визита премьер Грузии принял участие в открытии бюста представителя грузинской классической литературы Шота Руставели. "В Душанбе появится новая улица, которая будет носить имя Руставели. Это важный шаг для укрепления дружеских связей между двумя странами", – отметил Рахмон. Грузия и Таджикистан Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках международной программы TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), направленной на развитие транспортных связей между Европой, Кавказом и Центральной Азией. В рамках торгово-экономического сотрудничества Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
таджикистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/13/299242998_22:0:1259:928_1920x0_80_0_0_3071dbad21621b4a4ba10e0b0c2e9410.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, таджикистан, ираклий кобахидзе, эмомали рахмон
грузия, новости, политика, таджикистан, ираклий кобахидзе, эмомали рахмон
Исторический момент – как оценили визит премьера Грузии в Таджикистан
23:31 19.06.2026 (обновлено: 00:49 20.06.2026)
Кобахидзе поблагодарил Таджикистан за сильную поддержку и защиту национальных интересов Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Первый официальный визит грузинской делегации на высоком уровне в Душанбе лидеры Грузии и Таджикистана оценили как исторический.
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находится с официальным визитом в Таджикистане, где глава правительства проводит встречи на высоком уровне.
"Это исторический момент. Осуществляется первый официальный визит на высшем уровне из Грузии в Таджикистан. Наши народы, наши страны тесно связаны историческими традициями и дружбой, и наша обязанность – сделать максимум для укрепления партнерства и сотрудничества. Мы подтверждаем приверженность этой цели", – заявил Кобахидзе.
Кобахидзе поблагодарил Таджикистан за сильную поддержку и защиту национальных интересов Грузии.
"Спасибо за уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии, что имеет для нас особое значение", – отметил Кобахидзе.
Визит грузинской делегации назвал историческим и премьер Таджикистана Кохир Расулзода, отметив, что в историю отношений двух стран будет вписана новая глава.
Премьеры двух стран встретились сначала в узком составе, а затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов правительств двух стран.
"Это исторический момент для наших стран. Глава правительства Грузии впервые посетил Таджикистан, и я уверен, что в истории наших отношений будет написана новая, очень важная глава. Отношения между нашими народами всегда основывались на доверии, уважении и искренности. В сердце таджикского народа грузины занимают особое место", – сказал Расулзода.
По его словам, вклад грузинских друзей в сферы науки, здравоохранения, строительства и архитектуры Таджикистана занимает особое место в истории страны.
По его словам, сегодня общая цель двух стран – придать серьезный импульс двустороннему сотрудничеству во всех направлениях.
По завершении встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между Грузией и Таджикистаном в различных сферах.
Тбилиси и Душанбе углубляют связи
Премьер Грузии провел плодотворную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
На встрече в расширенном формате стороны уделили внимание перспективам развития двусторонних отношений, а также вопросам регионального и международного значения.
Кроме того, разговор коснулся важности углубления торгово-экономического сотрудничества и развития партнерства в транспортно-логистической сфере.
Стороны также обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и в области туризма, что будет способствовать углублению связей между народами.
После встречи Кобахидзе и Рахмон приняли совместное коммюнике о дальнейшем развитии и укреплении отношений между двумя странами.
"Я уверен, что этот визит выведет грузино-таджикские двусторонние отношения на новый уровень. В рамках визита были подписаны как совместное коммюнике, так и ряд двусторонних документов, которые будут способствовать углублению нашего сотрудничества", – заявил Кобахидзе на брифинге, проведенном совместно с президентом Таджикистана.
Как заявил президент Таджикистана, в рамках официального визита премьер-министра Грузии был подписан документ, который укрепит законодательную базу сотрудничества между двумя странами.
"Этот документ охватывает воздушное сообщение, сельскохозяйственные отрасли, туризм, а также науку, образование, культуру, спорт, вопросы изменения климата и другие направления", – сказал Рахмон.
По его словам, в ходе переговоров стороны подчеркнули, насколько важно активизировать политический диалог, а также обсудили рабочие контакты на разных уровнях, парламентские отношения и усиление роли депутатов в отношениях между двумя странами.
"Обе страны обладают огромными возможностями, и была подчеркнута необходимость эффективного использования этих возможностей. В этом контексте хотим отметить, что Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества в различных секторах зеленой экономики, а также в вопросах промышленности, технологий и инноваций. Сюда входит и искусственный интеллект", – сказал Рахмон.
Кроме того, по его словам, между сторонами была достигнута договоренность о создании совместной межправительственной комиссии и подписан соответствующий документ.
Как сообщил глава Таджикистана, в рамках визита премьер Грузии принял участие в открытии бюста представителя грузинской классической литературы Шота Руставели.
"В Душанбе появится новая улица, которая будет носить имя Руставели. Это важный шаг для укрепления дружеских связей между двумя странами", – отметил Рахмон.
Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках международной программы TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), направленной на развитие транспортных связей между Европой, Кавказом и Центральной Азией.
В рамках торгово-экономического сотрудничества Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.