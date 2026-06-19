https://sputnik-georgia.ru/20260619/istoricheskiy-moment--kak-otsenili-vizit-premera-gruzii-v-tadzhikistan-299243165.html

Исторический момент – как оценили визит премьера Грузии в Таджикистан

Исторический момент – как оценили визит премьера Грузии в Таджикистан

Sputnik Грузия

Кобахидзе поблагодарил Таджикистан за сильную поддержку и защиту национальных интересов Грузии 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T23:31+0400

2026-06-19T23:31+0400

2026-06-20T00:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Первый официальный визит грузинской делегации на высоком уровне в Душанбе лидеры Грузии и Таджикистана оценили как исторический. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находится с официальным визитом в Таджикистане, где глава правительства проводит встречи на высоком уровне. Кобахидзе поблагодарил Таджикистан за сильную поддержку и защиту национальных интересов Грузии. "Спасибо за уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии, что имеет для нас особое значение", – отметил Кобахидзе. Визит грузинской делегации назвал историческим и премьер Таджикистана Кохир Расулзода, отметив, что в историю отношений двух стран будет вписана новая глава. Премьеры двух стран встретились сначала в узком составе, а затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов правительств двух стран. По его словам, вклад грузинских друзей в сферы науки, здравоохранения, строительства и архитектуры Таджикистана занимает особое место в истории страны. По его словам, сегодня общая цель двух стран – придать серьезный импульс двустороннему сотрудничеству во всех направлениях. По завершении встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между Грузией и Таджикистаном в различных сферах. Тбилиси и Душанбе углубляют связи Премьер Грузии провел плодотворную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На встрече в расширенном формате стороны уделили внимание перспективам развития двусторонних отношений, а также вопросам регионального и международного значения. Кроме того, разговор коснулся важности углубления торгово-экономического сотрудничества и развития партнерства в транспортно-логистической сфере. Стороны также обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и в области туризма, что будет способствовать углублению связей между народами. После встречи Кобахидзе и Рахмон приняли совместное коммюнике о дальнейшем развитии и укреплении отношений между двумя странами. Как заявил президент Таджикистана, в рамках официального визита премьер-министра Грузии был подписан документ, который укрепит законодательную базу сотрудничества между двумя странами. "Этот документ охватывает воздушное сообщение, сельскохозяйственные отрасли, туризм, а также науку, образование, культуру, спорт, вопросы изменения климата и другие направления", – сказал Рахмон. По его словам, в ходе переговоров стороны подчеркнули, насколько важно активизировать политический диалог, а также обсудили рабочие контакты на разных уровнях, парламентские отношения и усиление роли депутатов в отношениях между двумя странами. Кроме того, по его словам, между сторонами была достигнута договоренность о создании совместной межправительственной комиссии и подписан соответствующий документ. Как сообщил глава Таджикистана, в рамках визита премьер Грузии принял участие в открытии бюста представителя грузинской классической литературы Шота Руставели. "В Душанбе появится новая улица, которая будет носить имя Руставели. Это важный шаг для укрепления дружеских связей между двумя странами", – отметил Рахмон. Грузия и Таджикистан Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках международной программы TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), направленной на развитие транспортных связей между Европой, Кавказом и Центральной Азией. В рамках торгово-экономического сотрудничества Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, таджикистан, ираклий кобахидзе, эмомали рахмон