https://sputnik-georgia.ru/20260619/kakie-virusy-tsirkuliruyut-v-gruzii--chkhaidze-299230268.html

Какие вирусы циркулируют в Грузии – Чхаидзе

Какие вирусы циркулируют в Грузии – Чхаидзе

Sputnik Грузия

Специалист отмечает, что в Грузии были зафиксированы случаи коронавируса 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T13:53+0400

2026-06-19T13:53+0400

2026-06-19T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. В Грузии на сегодняшний день распространены вирусы, вызывающие легкие и неосложненные формы заболеваний, заявил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Сезон гриппа в Грузии в этом году завершился в привычные сроки. Обычно период распространения гриппа в стране длится с ноября до конца марта или апреля. В сезоне 2025-2026 годов максимальный рост числа случаев гриппа был зафиксирован в последние две недели декабря."Если подвести итог происходящему в Грузии, то можно сказать, что в стране распространены вирусы, вызывающие нетяжелые, неосложненные случаи заболевания, – человеческий метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, а также аденовирус. Эти вирусы чаще вызывают простуду и симптомы, похожие на простудные", – заявил Чхаидзе "ИнтерпрессНьюс".По словам Чхаидзе, основными симптомами являются кашель и чихание, лихорадка, высокая температура, насморк и боль в горле, одышка и затрудненное дыхание, а в тяжелых случаях – мышечные боли и общая слабость.Кроме того, как отметил врач, за последние три недели в Грузии также были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса."В учреждениях первичной медпомощи, где обращаемость была связана с нетяжелой пневмонией, фиксировались случаи гриппа типа B. В стационарах за случаями тяжелых острых респираторных вирусных заболеваний стоит не грипп, а коронавирус... Количество обращений постепенно снижается", – сказал врач.Как отметил Чхаидзе, число подтвержденных случаев коронавируса невелико, однако это свидетельствует о том, что вирус все еще циркулирует.По его словам, в июле и августе количество обращений в клиники, как ожидается, снизится еще больше. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, медицина