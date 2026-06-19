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Какой сегодня церковный праздник: 19 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 19 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 19 июня отмечают день памяти cвятых Висариона, Илариона, Архелаи, Феклы и Сосанны 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T01:01+0400

2026-06-19T01:01+0400

2026-06-19T01:01+0400

религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Архелая, Фекла и СосаннаПо церковному календарю 19 июня поминают преподобномучениц Архелаю, Феклу и Сосанну, пострадавших во время правления Диоклетиана (284-305).Во время преследования христиан, Архелая, Фекла и Сосанна, скрывавшиеся в небольшом монастыре близ Рима, остригли волосы и, переодевшись в мужское платье, удалились в итальянскую провинцию Кампания.Поселившись в глухом месте, девы продолжали молиться и поститься. Получив от Господа дар исцеления, они помогали местным жителям, обращая многих язычников в христианскую веру.Правитель области, узнав о девах-христианках, приказал их доставить в город Салерно. Все попытки заставить христианок отказаться от веры оказались тщетными. Их обезглавили в 293 году.Чудотворец ЕгипетскийПо церковному календарю 19 июня поминают преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, жившего на рубеже IV-V веков.Виссарион был египтянином. Приняв крещение в юности, он вел строгий образ жизни. Удалившись в Палестину, он поселился в Иорданской пустыне, где вместе с другими иноками стал учиться монашеской жизни у преподобного Герасима.Вернувшись из Палестины, Виссарион принял постриг и стал вести крайне аскетическую жизнь – питался один раз в неделю, а иногда в течение 40 дней оставался без пищи и питья, проводя все время неподвижно в молитве.Господь за такой образ жизни наделил подвижника многими духовными дарованиями. По молитвам Виссариона, который сохранял при этом глубокое смирение, Господь посылал на землю дождь и изгонял бесов одним только словом.Бог даровал подвижнику возможность переходить реки как по суше. Все свои подвиги Виссарион совершал тайно, чтобы избежать человеческой славы. Большую часть жизни святой проводил под открытым небом уединенно, в молитве, а спал только стоя или сидя. Умер он в глубокой старости.Иларион НовыйПо церковному календарю 19 июня поминают преподобного Илариона Нового, пострадавшего за почитание святых образов во время правления императоров-иконоборцев.Родился будущий священномученик в благочестивой семье. Приняв в 20 лет постриг в Исихийском монастыре вблизи Византии, перешел затем в Далматскую обитель, принял великую схиму и стал учеником святого Григория Декаполита.Он был прозван Новым за глубокое почитание Илариона Великого, примеру жизни которого стремился следовать. Узнав, что после смерти игумена Далматской обители его хотят избрать на это место, он тайно удалился в Византию.Но монахи не сдавались. Они послали Патриарху Никифору ходатайство с просьбой назначить Илариона игуменом. Патриарх, призвав Нового, убедил его согласиться. Он мирно управлял монастырем в течение восьми лет.Когда в 813 году императорский престол занял Лев Армянин, иконоборец (813-820), настоятеля монастыря, отказавшегося хулить иконы, несколько раз заключали в темницу, морили жаждой и голодом, добиваясь отречения.Новый император Михаил II Косноязычный (820-829) освободил мученика из заточения, и святой поселился в уединенной келье.Преподобного вновь арестовали, жестоко избили и заточили на острове Афусия при императоре-иконоборце Феофиле (829-842). После смерти Феофила императрица Феодора (842-855) повелела вернуть из ссылки исповедников.Вернувшись в Далматскую обитель, преподобный вновь принял игуменство. Он мирно скончался в 845 году.ИмениныПо церковному календарю 19 июня именины отмечают Фекла, Сусанна, Виссарион, Георгий, Иона и Иларион.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников