https://sputnik-georgia.ru/20260619/lavrov-evropa-provodit-ukreplenie-silovykh-potentsialov-v-tom-chisle-yadernykh-299235701.html

Лавров: Европа проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных

Лавров: Европа проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных

Sputnik Грузия

В текущей ситуации Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T14:31+0400

2026-06-19T14:31+0400

2026-06-19T17:02+0400

россия

в мире

политика

европа

москва

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/10/297603544_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_fdcdb3b1fde38ed2c13859ff3f8330af.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Европа, используя лозунг "стратегической автономии", укрепляет свои силовые потенциалы, в том числе ядерные, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Статья главы российского МИД "Украина, Европа и глобальная безопасность" была опубликована в журнале "Международная жизнь". Материал изначально планировался к размещению европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила отменить публикацию.Дипломат отметил, что реальная цель европейских лидеров – это не переговоры с Москвой, а спасение режима Владимира Зеленского и сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.Министр также полагает, что Европа намерена тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году.Лавров также привел слова начальника бельгийского генштаба, который ранее цинично заявил, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".Чтобы не допустить краха ВСУ на фронте, европейцы хотят добиться скорейшего прекращения огня.Как говорится в статье, Москва рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России. С европейцами нельзя вести диалог так, как будто они – "беспристрастные сторонние наблюдатели"."Однако мы воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют", – подчеркнул Лавров.Он также обратил внимание, что Москва ни с кем от контактов не отказывается и предпочитает достичь целей СВО при помощи дипломатии.Министр обратил внимание, что попытки европейцев приписать Москве агрессивные планы не создают благоприятного фона для содержательных переговоров.При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что такого рода заявления европейских лидеров – это бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией.Как отметил дипломат, ЕС говорит о намерении вести переговоры с Москвой, однако продолжает юридическую агрессию против России. Кроме того, Евросоюз дал зеленый свет задержаниям торговых судов в открытом море, несколько инцидентов уже произошло на Балтике и в Атлантике."Одновременно Запад закрывает глаза на террористические диверсии ВСУ в Черном и Средиземном морях", – обратил внимание Лавров.По словам главы МИД, европейским лидерам нужно понять, что модель безопасности прошлых лет была разрушена их собственными руками и возврата к ней нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, европа, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин