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Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию

Минсельхоз Грузии опроверг сообщения о реэкспорте армянской продукции в Россию

Sputnik Грузия

В ведомстве также выразили обеспокоенность использованием Грузии во внутриполитической борьбе в соседней стране 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T14:54+0400

2026-06-19T14:54+0400

2026-06-19T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии опровергло информацию, распространенную армянским изданием, об изменении страны происхождения армянской продукции и ее реэкспорте в Россию под названием другого государства.В министерстве считают, что распространение подобных сведений носит спекулятивный характер, не соответствует действительности и наносит ущерб экономическим отношениям между странами."Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии категорически опровергает распространенную армянским изданием информацию об изменении страны происхождения армянской продукции и ввозе грузов на территорию Российской Федерации с целью их реэкспорта под названием другой соседней страны", – говорится в сообщении.В ведомстве также выразили обеспокоенность использованием Грузии во внутриполитической борьбе в соседней стране."Выражаем глубокую обеспокоенность столь грубыми формами политической борьбы в соседней стране, в которые нашу страну пытаются вовлечь необоснованными методами", – отметили в министерстве.Ведомство не уточнило, о каком именно армянском издании идет речь.Заявление грузинской стороны прозвучало на фоне продолжающегося в Армении обсуждения проблем с экспортом продукции после введения Россией ограничений на ввоз ряда товаров армянского происхождения.С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через территорию России в страны Евразийского экономического союза.На этом фоне в армянских СМИ и экспертном сообществе обсуждаются возможные альтернативные маршруты поставок и переориентация экспорта через другие страны региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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