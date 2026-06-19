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МО РФ: новые данные о биолабораториях на Украине получены в ходе СВО
МО РФ: новые данные о биолабораториях на Украине получены в ходе СВО
Sputnik Грузия
Специалисты на объектах в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе исследовали возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии... 19.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Новые данные об изучении в биолабораториях на Украине поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия получены в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.Российское оборонное ведомство в пятницу провело брифинг по теме опубликованных национальной разведкой США документов о деятельности биолабораторий на украинской территории.Он добавил, что приоритетным в биолабораториях было изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия и возбудителей инфекций, которые направлены на подрыв экономики государстваТакже Ртищев заявил, что материалы нацразведки США подтверждают места дислокации и направления деятельности биолабораторий на Украине, которые ранее были обозначены оборонным и внешнеполитическим ведомствами РФ.В МО России считают опубликованные американской спецслужбой материалы очередным доказательством нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.Офис главы спецслужбы США опубликовал 12 июня пресс-релиз по рассекреченным документам. По словам Ртищева, эти данные подтверждают, что Вашингтон намеренно скрывал сведения о биолабораториях на Украине и в других странах, которые финансировались за счет федерального бюджета США.Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ также отметил, что в пресс-релизе приведена карта биолабораторий на Украине. Он подчеркнул, что на объектах в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе проводились исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.Кто подрядчики?По словам Ртищева, средства неправительственных организаций привлекались научными организациями и крупными фармацевтическими компаниями под госгарантии. При этом основными подрядчиками военного ведомства США были компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл". На них возложили возведение биообъектов и поставки оборудования.Денежные средства распределялись через систему грантов через Украинский и Международный научно-технологические центры.Институт МечниковаНа брифинге Ртищев также напомнил, что много вопросов было по деятельности Института микробиологии имени Мечникова в Харькове. Они касались завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллеза без документального подтверждения их использования для мирных целей."Это нарушение было зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении", – отметил начальник войск РХБЗ.Что не включили в пресс-релиз?Кроме того, Ртищев сообщил, что в релиз о биолабораториях на Украине не включили информацию о проектах Ю-Пи, которые имеют явную военно-биологическую направленность. По его словам, в рамках первого проекта под этим кодовым названием изучались риккетсии и другие болезни, распространяемые членистоногими, а в масштабном Ю-Пи-2 – оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы."У нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций – Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней", – подчеркнул начальник войск РХБЗ.Ранее в мае глава американской нацразведки Тулси Габбард объявила о начале расследования по финансированию предыдущей администрацией США 120 зарубежных биолабораторий, более 40 из которых расположены на украинской территории. Габбард тогда подчеркнула, что представители администрации экс-президента Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий, угрожая тем, кто пытался рассказать правду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, сша, харьков, джо байден, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, сша, харьков, джо байден, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
МО РФ: новые данные о биолабораториях на Украине получены в ходе СВО
21:17 19.06.2026 (обновлено: 23:00 19.06.2026)
Специалисты на объектах в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе исследовали возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Новые данные об изучении в биолабораториях на Украине поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия получены в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство в пятницу провело брифинг по теме опубликованных национальной разведкой США документов о деятельности биолабораторий на украинской территории.
"Нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины", – сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев в ходе брифинга.
Он добавил, что приоритетным в биолабораториях было изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия и возбудителей инфекций, которые направлены на подрыв экономики государства
Также Ртищев заявил, что материалы нацразведки США подтверждают места дислокации и направления деятельности биолабораторий на Украине, которые ранее были обозначены оборонным и внешнеполитическим ведомствами РФ.
В МО России считают опубликованные американской спецслужбой материалы очередным доказательством нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Офис главы спецслужбы США опубликовал 12 июня пресс-релиз по рассекреченным документам. По словам Ртищева, эти данные подтверждают, что Вашингтон намеренно скрывал сведения о биолабораториях на Украине и в других странах, которые финансировались за счет федерального бюджета США.
Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ также отметил, что в пресс-релизе приведена карта биолабораторий на Украине. Он подчеркнул, что на объектах в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе проводились исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.
По словам Ртищева, средства неправительственных организаций привлекались научными организациями и крупными фармацевтическими компаниями под госгарантии. При этом основными подрядчиками военного ведомства США были компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл". На них возложили возведение биообъектов и поставки оборудования.
Денежные средства распределялись через систему грантов через Украинский и Международный научно-технологические центры.
На брифинге Ртищев также напомнил, что много вопросов было по деятельности Института микробиологии имени Мечникова в Харькове. Они касались завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллеза без документального подтверждения их использования для мирных целей.
"Это нарушение было зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении", – отметил начальник войск РХБЗ.
Что не включили в пресс-релиз?
Кроме того, Ртищев сообщил, что в релиз о биолабораториях на Украине не включили информацию о проектах Ю-Пи, которые имеют явную военно-биологическую направленность. По его словам, в рамках первого проекта под этим кодовым названием изучались риккетсии и другие болезни, распространяемые членистоногими, а в масштабном Ю-Пи-2 – оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы.
"У нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций – Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней", – подчеркнул начальник войск РХБЗ.
Ранее в мае глава американской нацразведки Тулси Габбард объявила о начале расследования по финансированию предыдущей администрацией США 120 зарубежных биолабораторий, более 40 из которых расположены на украинской территории. Габбард тогда подчеркнула, что представители администрации экс-президента Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий, угрожая тем, кто пытался рассказать правду.