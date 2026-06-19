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Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на ближайшие дни
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на ближайшие дни
Sputnik Грузия
Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как высокий 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T22:15+0400
2026-06-19T22:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Дожди, местами ливни ожидаются на большей части территории Грузии с вечера 19 июня по 22 июня включительно, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период также ожидаются град, грозы и усиление ветра. Уровень воды в реках Грузии остается высоким. Ожидаемые обильные осадки могут привести к опасному повышению уровня воды в отдельных речных бассейнах (Ингури, Риони, Арагви, Иори, Алазани), вызвать паводки на малых реках. Кроме того, дожди могут спровоцировать возникновение и активизацию оползневых и селевых процессов в холмистых и горных районах страны. Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как высокий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на ближайшие дни
22:15 19.06.2026 (обновлено: 23:02 19.06.2026)
Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как высокий
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Дожди, местами ливни ожидаются на большей части территории Грузии с вечера 19 июня по 22 июня включительно, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, в этот период также ожидаются град, грозы и усиление ветра.
Уровень воды в реках Грузии остается высоким.
Ожидаемые обильные осадки могут привести к опасному повышению уровня воды в отдельных речных бассейнах (Ингури, Риони, Арагви, Иори, Алазани), вызвать паводки на малых реках. Кроме того, дожди могут спровоцировать возникновение и активизацию оползневых и селевых процессов в холмистых и горных районах страны.
Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как высокий.