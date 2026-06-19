https://sputnik-georgia.ru/20260619/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--prognoz-sinoptikov-na-blizhayshie-dni-299242852.html

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Sputnik Грузия

Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как высокий 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T22:15+0400

2026-06-19T22:15+0400

2026-06-19T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Дожди, местами ливни ожидаются на большей части территории Грузии с вечера 19 июня по 22 июня включительно, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период также ожидаются град, грозы и усиление ветра. Уровень воды в реках Грузии остается высоким. Ожидаемые обильные осадки могут привести к опасному повышению уровня воды в отдельных речных бассейнах (Ингури, Риони, Арагви, Иори, Алазани), вызвать паводки на малых реках. Кроме того, дожди могут спровоцировать возникновение и активизацию оползневых и селевых процессов в холмистых и горных районах страны. Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как высокий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии