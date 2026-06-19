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Политика многовекторности Грузии – это временное явление или реальная смена парадигмы?
Политика многовекторности Грузии – это временное явление или реальная смена парадигмы?
Sputnik Грузия
19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T11:31+0400
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