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https://sputnik-georgia.ru/20260619/politika-mnogovektornosti-gruzii---eto-vremennoe-yavlenie-ili-realnaya-smena-paradigmy-299229991.html
Политика многовекторности Грузии – это временное явление или реальная смена парадигмы?
Политика многовекторности Грузии – это временное явление или реальная смена парадигмы?
Sputnik Грузия
19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T11:31+0400
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Политика многовекторности Грузии – это временное явление или реальная смена парадигмы?

11:31 19.06.2026 (обновлено: 11:44 19.06.2026)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Китай
Визит премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Китай - Sputnik Грузия, 1920, 19.06.2026
© Сourtesy of Georgian Government
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