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Премьер Грузии отправился в Таджикистан с визитом высокого уровня

Премьер Грузии отправился в Таджикистан с визитом высокого уровня

Sputnik Грузия

Главу правительства Грузии в президентском дворце примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T12:52+0400

2026-06-19T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе отправилась с официальным визитом в Таджикистан, где глава правительства проведет встречи на высоком уровне, говорится в сообщении администрации правительства.В международном аэропорту Душанбе состоится официальная церемония встречи главы грузинского правительства. Кобахидзе встретит его таджикский коллега Кохир Расулзода. В рамках визита запланированы переговоры премьер-министров двух стран в узком и расширенном форматах."Визит премьер-министра в Таджикистан является важным шагом в отношениях между двумя странами. Обмен визитами на высоком уровне дает хорошую возможность обсудить развитие сотрудничества в различных направлениях", – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Глава грузинского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что отношения со странами Центральной Азии являются для Грузии приоритетными, особенно с учетом ее роли как транзитной страны."В этом контексте необходимо укрепление экономических и торговых связей, а также развитие сотрудничества в различных сферах. Интерес представляет и взаимодействие в рамках международных организаций. Данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению наших отношений", – заявила министр.Главу правительства Грузии в президентском дворце примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После встречи лидеры выступят с совместными заявлениями для СМИ. Также Кобахидзе проведет встречу с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана.Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках международной программы TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), направленной на развитие транспортных связей между Европой, Кавказом и Центральной Азией.В рамках торгово-экономического сотрудничества Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, таджикистан, тбилиси, европа, мака бочоришвили, эмомали рахмон, ираклий кобахидзе