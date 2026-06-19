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Прибыль Пенсионного фонда Грузии достигла исторического максимума
Прибыль Пенсионного фонда Грузии достигла исторического максимума
Sputnik Грузия
С момента создания Пенсионного фонда, общая инвестиционная прибыль достигла 2,2 миллиарда лари 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Инвестиционная прибыль Пенсионного фонда в 2025 году составила 796 миллионов лари, что является историческим максимумом, говорится в сообщении Фонда. Пенсионный фонд Грузии опубликовал годовой инвестиционный отчет за 2025 год – "Год роста и преобразований". В отчете отражена инвестиционная деятельность фонда, институциональное развитие, результаты управления портфелем, а также обзор ситуации на местном и международном рынках за прошедший год. По информации Фонда, что с момента его создания, общая инвестиционная прибыль достигла 2,2 миллиарда лари. В 2025 году активы, находящиеся под управлением организации, достигли 8,2 млрд лари, чему способствовали как увеличение взносов, так и реализация эффективной инвестиционной политики. Как отмечено в отчете, несмотря на колебания мировых финансовых рынков, все три портфеля (динамичный, сбалансированный, консервативный) показали высокие результаты: чистая номинальная доходность фонда составила 11,8%, а реальная – 7,6%. Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название Пенсионный фонд и управляется единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, пенсионная реформа, накопительная пенсия, пенсия
экономика, грузия, новости, пенсионная реформа, накопительная пенсия, пенсия
Прибыль Пенсионного фонда Грузии достигла исторического максимума
С момента создания Пенсионного фонда, общая инвестиционная прибыль достигла 2,2 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Инвестиционная прибыль Пенсионного фонда в 2025 году составила 796 миллионов лари, что является историческим максимумом, говорится в сообщении Фонда.
Пенсионный фонд Грузии опубликовал годовой инвестиционный отчет за 2025 год – "Год роста и преобразований". В отчете отражена инвестиционная деятельность фонда, институциональное развитие, результаты управления портфелем, а также обзор ситуации на местном и международном рынках за прошедший год.
По информации Фонда, что с момента его создания, общая инвестиционная прибыль достигла 2,2 миллиарда лари.
В 2025 году активы, находящиеся под управлением организации, достигли 8,2 млрд лари, чему способствовали как увеличение взносов, так и реализация эффективной инвестиционной политики.
Как отмечено в отчете, несмотря на колебания мировых финансовых рынков, все три портфеля (динамичный, сбалансированный, консервативный) показали высокие результаты: чистая номинальная доходность фонда составила 11,8%, а реальная – 7,6%.
"Эти цифры наглядно демонстрируют устойчивость инвестиционной стратегии и способность Грузинского пенсионного фонда играть важную роль как на местных, так и на международных финансовых рынках", – говорится в отчете.
Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название Пенсионный фонд и управляется единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.