https://sputnik-georgia.ru/20260619/pribyl-pensionnogo-fonda-gruzii-dostigla-istoricheskogo-maksimuma-299229032.html

Прибыль Пенсионного фонда Грузии достигла исторического максимума

Прибыль Пенсионного фонда Грузии достигла исторического максимума

Sputnik Грузия

С момента создания Пенсионного фонда, общая инвестиционная прибыль достигла 2,2 миллиарда лари 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T09:01+0400

2026-06-19T09:01+0400

2026-06-19T09:01+0400

экономика

грузия

новости

пенсионная реформа

накопительная пенсия

пенсия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/81/234068135_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_10083cb005e77b7a62e5c1bb0c1518c7.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Инвестиционная прибыль Пенсионного фонда в 2025 году составила 796 миллионов лари, что является историческим максимумом, говорится в сообщении Фонда. Пенсионный фонд Грузии опубликовал годовой инвестиционный отчет за 2025 год – "Год роста и преобразований". В отчете отражена инвестиционная деятельность фонда, институциональное развитие, результаты управления портфелем, а также обзор ситуации на местном и международном рынках за прошедший год. По информации Фонда, что с момента его создания, общая инвестиционная прибыль достигла 2,2 миллиарда лари. В 2025 году активы, находящиеся под управлением организации, достигли 8,2 млрд лари, чему способствовали как увеличение взносов, так и реализация эффективной инвестиционной политики. Как отмечено в отчете, несмотря на колебания мировых финансовых рынков, все три портфеля (динамичный, сбалансированный, консервативный) показали высокие результаты: чистая номинальная доходность фонда составила 11,8%, а реальная – 7,6%. Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название Пенсионный фонд и управляется единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, пенсионная реформа, накопительная пенсия, пенсия