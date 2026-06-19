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Прямая трансляция церемонии закрытия III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест"

Прямая трансляция церемонии закрытия III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест"

Sputnik Грузия

Смотрите в видео прямую трансляцию церемонии закрытия III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест" 19.06.2026, Sputnik Грузия

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Международный фестиваль объединил 700 участников из 70 стран мира, среди которых были представители Беларуси, Китая, Индии, Казахстана, Бразилии, Австрии, Германии и многих других государств.Первый кинофестиваль "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист России Тигран Кеосаян. Второй фестиваль прошел годом позже в Сочи.

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