https://sputnik-georgia.ru/20260619/rossiya-ostaetsya-glavnym-importerom-gruzinskikh-yablok-299229184.html

Россия остается главным импортером грузинских яблок

Россия остается главным импортером грузинских яблок

Sputnik Грузия

Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,74 доллара, что на 17% выше, чем за аналогичный период 2025 года 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T11:58+0400

2026-06-19T11:58+0400

2026-06-19T11:58+0400

экономика

грузия

россия

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузия экспортировала 23,6 тысячи тонн яблок с 1 августа 2025 года по 31 мая 2026 года, 22,2 тысячи тонн из которых вывезли в Россию, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, количество экспортированной продукции выросло на 30%, а стоимость экспорта – на 53%, и составила 17,4 млн долларов. Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,74 доллара, что на 17% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме РФ, в небольшом объеме грузинские яблоки вывезли в Турцию (1 037 тонн), Беларусь (150 тонн), Беларусь (170 тонн), Армению (127 тонн) и другие страны (64 тонны). Согласно маркетинговому году 2025/2026, экспорт яблок характеризуется ростом как объемов, так стоимости. Причиной увеличения экспорта Минсельхоз назвал качественное улучшение урожая. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Сбор урожая фермерами начинается с первых чисел сентября. В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, сельское хозяйство грузии