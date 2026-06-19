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Сафаров: нынешнее затишье в Грузии может закончиться с началом избирательной кампании
Сафаров: нынешнее затишье в Грузии может закончиться с началом избирательной кампании
Sputnik Грузия
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров считает, что нынешнее политическое затишье в Грузии не означает окончательного спада... 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T17:04+0400
2026-06-19T17:04+0400
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В интервью Sputnik Грузия он отметил, что в настоящее время в стране сохраняется определенный политический консенсус, а предпосылок для масштабных внутренних потрясений пока не наблюдается. Однако по мере приближения избирательных кампаний градус политической борьбы может заметно вырасти.Сафаров также заявил, что реакция западных партнеров на результаты выборов будет во многом зависеть от того, какие политические силы одержат победу. По его мнению, это может стать одним из факторов усиления напряженности в стране.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, пресс-центр, видео
Сафаров: нынешнее затишье в Грузии может закончиться с началом избирательной кампании
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров считает, что нынешнее политическое затишье в Грузии не означает окончательного спада напряженности. По его мнению, наиболее острый этап противостояния может совпасть с периодом очередных выборов
В интервью Sputnik Грузия он отметил, что в настоящее время в стране сохраняется определенный политический консенсус, а предпосылок для масштабных внутренних потрясений пока не наблюдается. Однако по мере приближения избирательных кампаний градус политической борьбы может заметно вырасти.
Сафаров также заявил, что реакция западных партнеров на результаты выборов будет во многом зависеть от того, какие политические силы одержат победу. По его мнению, это может стать одним из факторов усиления напряженности в стране.