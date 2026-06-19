https://sputnik-georgia.ru/20260619/safarov-nyneshnee-zatishe-v-gruzii-mozhet-zakonchitsya-s-nachalom-izbiratelnoy-kampanii-299237922.html

Сафаров: нынешнее затишье в Грузии может закончиться с началом избирательной кампании

Сафаров: нынешнее затишье в Грузии может закончиться с началом избирательной кампании

Sputnik Грузия

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров считает, что нынешнее политическое затишье в Грузии не означает окончательного спада... 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T17:04+0400

2026-06-19T17:04+0400

2026-06-19T17:04+0400

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В интервью Sputnik Грузия он отметил, что в настоящее время в стране сохраняется определенный политический консенсус, а предпосылок для масштабных внутренних потрясений пока не наблюдается. Однако по мере приближения избирательных кампаний градус политической борьбы может заметно вырасти.Сафаров также заявил, что реакция западных партнеров на результаты выборов будет во многом зависеть от того, какие политические силы одержат победу. По его мнению, это может стать одним из факторов усиления напряженности в стране.

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