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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
За отчетный период объем рынка увеличился на 22,2% и составил 87 миллионов долларов 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в мае 2026 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 324 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22,2% и составил 87 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 3,3%, а старых квартир – сократились на 7,3%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в мае 2026 года выросла на 8,7% и составила 1 323 доллара за квадратный метр. Основное влияние на рост цен оказал первичный рынок, где показатель увеличился на 8,7%, тогда как на вторичном рынке зафиксирован рост на 4,5%. По данным компании, в 2024 году в Батуми было продано 15 тысяч квартир, это на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов. В 2025 году в Батуми было продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость в грузии, недвижимость
грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость в грузии, недвижимость
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
За отчетный период объем рынка увеличился на 22,2% и составил 87 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в мае 2026 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 324 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22,2% и составил 87 миллионов долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 3,3%, а старых квартир – сократились на 7,3%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в мае 2026 года выросла на 8,7% и составила 1 323 доллара за квадратный метр. Основное влияние на рост цен оказал первичный рынок, где показатель увеличился на 8,7%, тогда как на вторичном рынке зафиксирован рост на 4,5%.
По данным компании, в 2024 году в Батуми было продано 15 тысяч квартир, это на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.
В 2025 году в Батуми было продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.