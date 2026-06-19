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Топ экспортируемых товаров местного производства из Грузии, январь-май 2026 года

Топ экспортируемых товаров местного производства из Грузии, январь-май 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с января по май 2026 года Грузия экспортировала нефть и нефтепродукты на сумму 352,2 тыс. долларов, а руды... 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T14:04+0400

2026-06-19T14:04+0400

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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с января по май 2026 года Грузия экспортировала нефть и нефтепродукты на сумму 352,2 тыс. долларов, а руды и концентраты драгоценных металлов – на 255,6 тыс. долларов. Интересно, что традиционно знаменитое грузинское вино в этом списке занимает лишь пятое место с показателем 92,2 тыс. долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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