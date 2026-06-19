https://sputnik-georgia.ru/20260619/v-gruzii-chetverym-inostrantsam-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-narkoprestupleniya-299235944.html

В Грузии четверым иностранцам грозит бессрочное заключение за наркопреступления

В Грузии четверым иностранцам грозит бессрочное заключение за наркопреступления

Sputnik Грузия

Иностранцы задержаны в разное время в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном размере 19.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-19T19:10+0400

2026-06-19T19:10+0400

2026-06-19T19:10+0400

происшествия

грузия

новости

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007514_0:0:3597:2023_1920x0_80_0_0_c621544b0f0523600fc8036fc4109afd.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Четыре иностранца задержаны сотрудниками Тбилисского управления патрульной полиции по обвинению в наркопреступлениях, им грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте МВД. По информации ведомства, иностранцы задержаны в разное время в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном размере. В ходе личного обыска задержанных, а также их квартир, автомобилей и других мест полицейские изъяли в качестве вещдоков крупную партию разных наркотиков подготовленных к реализации. Среди них – метадон, альфа-ПВП, тебаин, кодеин, морфин, и сушеная марихуана. Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии