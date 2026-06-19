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В Грузии четверым иностранцам грозит бессрочное заключение за наркопреступления
В Грузии четверым иностранцам грозит бессрочное заключение за наркопреступления
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Иностранцы задержаны в разное время в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном размере 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Четыре иностранца задержаны сотрудниками Тбилисского управления патрульной полиции по обвинению в наркопреступлениях, им грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте МВД. По информации ведомства, иностранцы задержаны в разное время в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном размере. В ходе личного обыска задержанных, а также их квартир, автомобилей и других мест полицейские изъяли в качестве вещдоков крупную партию разных наркотиков подготовленных к реализации. Среди них – метадон, альфа-ПВП, тебаин, кодеин, морфин, и сушеная марихуана. Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
В Грузии четверым иностранцам грозит бессрочное заключение за наркопреступления
Иностранцы задержаны в разное время в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном размере
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Четыре иностранца задержаны сотрудниками Тбилисского управления патрульной полиции по обвинению в наркопреступлениях, им грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте МВД.
По информации ведомства, иностранцы задержаны в разное время в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном размере.
В ходе личного обыска задержанных, а также их квартир, автомобилей и других мест полицейские изъяли в качестве вещдоков крупную партию разных наркотиков подготовленных к реализации. Среди них – метадон, альфа-ПВП, тебаин, кодеин, морфин, и сушеная марихуана.
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.