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В Грузии накрыли сеть притонов: задержаны 14 человек
В Грузии накрыли сеть притонов: задержаны 14 человек
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Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы 19.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-19T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии совместно с генеральной прокуратурой задержали 14 человек по обвинению в содействии проституции и предоставлении помещений для этих целей, заявил на брифинге начальник управления по борьбе с трафикингом и незаконной миграцией Центральной криминальной полиции Григол Гогочашвили.Спецоперация была проведена в Тбилиси и Кутаиси. По данным следствия, в рамках операции были опечатаны девять объектов. Среди задержанных – граждане Грузии, а также Китая и Таиланда."По данному уголовному делу правоохранители провели десятки комплексных следственных действий, включая скрытые аудио- и видеозаписи, на основании которых подтверждается преступная деятельность обвиняемых", – заявил Гогочашвили.По данным следствия, владельцы и администраторы объектов предоставляли помещения иностранным гражданам и способствовали их вовлечению в проституцию за денежное вознаграждение. Кроме того, установлено, что они помогали в поиске клиентов и получали часть доходов.Следствие также установило, что основную часть прибыли указанные объекты получали именно от деятельности, связанной с проституцией.Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, китай
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, китай
В Грузии накрыли сеть притонов: задержаны 14 человек
Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии совместно с генеральной прокуратурой задержали 14 человек по обвинению в содействии проституции и предоставлении помещений для этих целей, заявил на брифинге начальник управления по борьбе с трафикингом и незаконной миграцией Центральной криминальной полиции Григол Гогочашвили.
Спецоперация была проведена в Тбилиси и Кутаиси. По данным следствия, в рамках операции были опечатаны девять объектов. Среди задержанных – граждане Грузии, а также Китая и Таиланда.
"По данному уголовному делу правоохранители провели десятки комплексных следственных действий, включая скрытые аудио- и видеозаписи, на основании которых подтверждается преступная деятельность обвиняемых", – заявил Гогочашвили.
По данным следствия, владельцы и администраторы объектов предоставляли помещения иностранным гражданам и способствовали их вовлечению в проституцию за денежное вознаграждение. Кроме того, установлено, что они помогали в поиске клиентов и получали часть доходов.
Следствие также установило, что основную часть прибыли указанные объекты получали именно от деятельности, связанной с проституцией.
Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.