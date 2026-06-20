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Черноморские курорты Грузии открыли летний сезон – меры безопасности усиливаются
Черноморские курорты Грузии открыли летний сезон – меры безопасности усиливаются
Sputnik Грузия
К началу туристического сезона на грузинской части побережья Черного моря была полностью обновлена инфраструктура и очищены пляжи 20.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-20T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Курорты черноморского побережья Грузии открыли летний туристический сезон, который встретит отдыхающих усиленными мерами безопасности. Летний туристический сезон в Грузии продлится до середины сентября. Эпицентром морского отдыха как правило являются пляжи Аджарской автономной республики и региона Гурия. А главным центром отдыха – курорт Батуми. "Батуми полностью готов к летнему туристическому сезону – с обновленной инфраструктурой, турпродуктами, сервисами, возможностями и, безусловно, своим особенным гостеприимством", – заявил на церемонии открытия сезона глава Аджарии Зураб Патарадзе. По его словам, в этом туристическом сезоне особый акцент будет сделан на безопасности отдыхающих, и этим будет заниматься министерство внутренних дел Грузии. В свою очередь глава МВД Грузии отметил, что в регионе уже мобилизованы дополнительные полицейские силы и спасатели. "Этот туристический сезон министерство внутренних дел встречает обновленными техническими средствами и современным снаряжением, что даст нам возможность с еще более высоким стандартом обеспечивать общественную безопасность", – сказал глава МВД Сулхан Тамазашвили. К туристическому сезону на грузинской части побережья Черного моря была полностью обновлена инфраструктура, очищены пляжи, установлены фиксированные цены на лежаки и зонты. Также отрегулирована уличная торговля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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черное море, туризм, грузия, новости, гурия, зураб патарадзе
черное море, туризм, грузия, новости, гурия, зураб патарадзе
Черноморские курорты Грузии открыли летний сезон – меры безопасности усиливаются
К началу туристического сезона на грузинской части побережья Черного моря была полностью обновлена инфраструктура и очищены пляжи
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Курорты черноморского побережья Грузии открыли летний туристический сезон, который встретит отдыхающих усиленными мерами безопасности.
Летний туристический сезон в Грузии продлится до середины сентября. Эпицентром морского отдыха как правило являются пляжи Аджарской автономной республики и региона Гурия. А главным центром отдыха – курорт Батуми.
"Батуми полностью готов к летнему туристическому сезону – с обновленной инфраструктурой, турпродуктами, сервисами, возможностями и, безусловно, своим особенным гостеприимством", – заявил на церемонии открытия сезона глава Аджарии Зураб Патарадзе.
По его словам, в этом туристическом сезоне особый акцент будет сделан на безопасности отдыхающих, и этим будет заниматься министерство внутренних дел Грузии.
В свою очередь глава МВД Грузии отметил, что в регионе уже мобилизованы дополнительные полицейские силы и спасатели.
"Этот туристический сезон министерство внутренних дел встречает обновленными техническими средствами и современным снаряжением, что даст нам возможность с еще более высоким стандартом обеспечивать общественную безопасность", – сказал глава МВД Сулхан Тамазашвили.
К туристическому сезону на грузинской части побережья Черного моря была полностью обновлена инфраструктура, очищены пляжи, установлены фиксированные цены на лежаки и зонты. Также отрегулирована уличная торговля.