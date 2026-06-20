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Эффективность государственного управления в Грузии – видео
Эффективность государственного управления в Грузии – видео
Sputnik Грузия
Государственное управление в Грузии демонстрирует высокие показатели в сферах легкости ведения бизнеса и эффективности государственных услуг. 20.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-20T21:21+0400
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2026-06-20T21:29+0400
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Грузия занимает, по оценкам разных структур, лидирующие места в мировых рейтингах. Страна находится на 26 месте в мире по качеству правовой и политической систем. Также Грузия заняла 14 место в мире по уровню прозрачности деятельности правительства.Однако система сталкивается со значительными вызовами. Сторонники оппозиции продолжают проводить в Тбилиси акции протеста, а представители европейских структур по-прежнему критикуют власти Грузии.Руководство Грузии считает, что европейская бюрократия недовольна тем, что власти страны не подчиняются указаниям из Брюсселя, ведь страна избрала свой курс и свои приоритеты в развитии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , политика, власть, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , политика, власть, грузия, видео
Эффективность государственного управления в Грузии – видео
21:21 20.06.2026 (обновлено: 21:29 20.06.2026)
Государственное управление в Грузии демонстрирует высокие показатели в сферах легкости ведения бизнеса и эффективности государственных услуг.
Грузия занимает, по оценкам разных структур, лидирующие места в мировых рейтингах. Страна находится на 26 месте в мире по качеству правовой и политической систем. Также Грузия заняла 14 место в мире по уровню прозрачности деятельности правительства.
Однако система сталкивается со значительными вызовами. Сторонники оппозиции продолжают проводить в Тбилиси акции протеста, а представители европейских структур по-прежнему критикуют власти Грузии.
Руководство Грузии считает, что европейская бюрократия недовольна тем, что власти страны не подчиняются указаниям из Брюсселя, ведь страна избрала свой курс и свои приоритеты в развитии.