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Эффективность государственного управления в Грузии – видео

Эффективность государственного управления в Грузии – видео

Sputnik Грузия

Государственное управление в Грузии демонстрирует высокие показатели в сферах легкости ведения бизнеса и эффективности государственных услуг. 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T21:21+0400

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Грузия занимает, по оценкам разных структур, лидирующие места в мировых рейтингах. Страна находится на 26 месте в мире по качеству правовой и политической систем. Также Грузия заняла 14 место в мире по уровню прозрачности деятельности правительства.Однако система сталкивается со значительными вызовами. Сторонники оппозиции продолжают проводить в Тбилиси акции протеста, а представители европейских структур по-прежнему критикуют власти Грузии.Руководство Грузии считает, что европейская бюрократия недовольна тем, что власти страны не подчиняются указаниям из Брюсселя, ведь страна избрала свой курс и свои приоритеты в развитии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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