https://sputnik-georgia.ru/20260620/gruziya-prodolzhit-ukreplyat-svyazi-s-tsentralnoy-aziey--premer-anonsiroval-vazhnye-vizity-299248987.html

Грузия продолжит укреплять связи с Центральной Азией – премьер анонсировал важные визиты

Грузия продолжит укреплять связи с Центральной Азией – премьер анонсировал важные визиты

Sputnik Грузия

Грузия максимально развивает отношения со странами Центральной Азии и планирует таким образом значительно продвинуться вперед в плане использования... 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T12:54+0400

2026-06-20T12:54+0400

2026-06-20T13:26+0400

грузия

новости

политика

казахстан

турция

узбекистан

шавкат мирзиеев

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/14/299246274_2:0:1277:717_1920x0_80_0_0_a9d19eb6fe4832e73aff1b5e8bf82b06.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузию в июле посетят президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках укрепления связей со странами Центральной Азии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В последнее время премьер-министр Грузии активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии, посетив сначала Кыргызстан, а после – Таджикистан, с официальными визитами. В обеих странах стороны говорили о развитии и углубления сотрудничества. "Вы знаете, что мы недавно посетили Кыргызстан, скоро посетим с визитом Казахстан, а в июле в Грузию прибудут президенты Узбекистана и Туркменистана. Соответственно, у нас очень хорошая динамика отношений. И все это будет способствовать развитию нашей транзитной функции", – сказал Кобахидзе. По его словам, Грузия максимально развивает отношения со странами Центральной Азии и планирует таким образом значительно продвинуться вперед в плане использования собственного экономического потенциала. Ранее в правительстве Грузии отметили заинтересованность в развитии отношений со всеми странами Центральной Азии с точки зрения наращивания торговых связей для улучшения транзитного и логистического потенциала Грузии, а также сотрудничества в рамках Среднего коридора. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. После этого Грузия стала активным игроком Среднего коридора, наращивая свой транзитный потенциал. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

турция

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, казахстан, турция, узбекистан, шавкат мирзиеев, ираклий кобахидзе