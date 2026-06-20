https://sputnik-georgia.ru/20260620/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-iyunya-2026-299243681.html

Какой сегодня церковный праздник: 20 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 20 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 20 июня отмечают день памяти святых Маркеллина, Клавдия, Кирина, Антонина, Калерии, Кириакии и Марии 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T01:01+0400

2026-06-20T01:01+0400

2026-06-20T01:01+0400

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По церковному календарю 20 июня также поминают святых Маркелла, Сисиния, Кириака, Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия, Мавра, Крискентиана, Прискиллу, Лукину и Артемию.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Маркеллин, Клавдий, Кирин и АнтонинПо церковному календарю 20 июня поминают святого Маркеллина, папу Римского, и других пострадавших с ним во время гонений христиан в период правления Диоклетиана и Максимиана (284-305).Святого Маркеллина схватили в разгар гонения на христиан, когда за месяц было замучено более 17 тысяч человек. Испугавшись пыток, он принес жертву идолам, чем очень порадовал императора, подарившего ему роскошные одежды.Терзаемый угрызениями совести за проявленное малодушие, он пришел на Собор, где присутствовали 180 епископов и пресвитеров, во власянице, с главой, посыпанной пеплом, и просил судить его за отречение. Святители предложили понтифику самому осудить себя, напомнив, что и апостол Петр когда-то из страха отрекся от Христа, но, оплакав свой грех, заслужил благоволение Господа.Маркеллин признав себя лишенным священного сана, проклял того, кто осмелится похоронить его после смерти. Затем, вернувшись в Рим, бросил под ноги императору подаренную одежду и раскаялся в своем отречении. Император, разгневавшись, приказал отрубить ему голову. Вместе с ним обезглавили мучеников Клавдия, Кирина и Антонина.Произошло это в 304 году. Тело святого валялось при дороге 36 дней. Явившись новопоставленному понтифику Маркеллу, первоверховный апостол Петр велел с честью похоронить тело святого.Калерия, Кириакия и МарияПо церковному календарю 20 июня поминают мучениц Калерию (Валерию), Кириакию и Марию, пострадавших при Диоклетиане (284-305).Они были жительницами Кесарии Палестинской. Получив наставление в христианской вере, Кириакия, Калерия и Мария, оставив языческий образ жизни, удалились в уединенное место и проводили жизнь в молитвах. Девы просили у Господа, чтобы гонения на христиан прекратились и вера Христова воссияла во всем мире. Правитель приказал дев, отказавшихся поклониться идолам, пытать. Во время пыток они скончались.Святые мученикиПо церковному календарю 20 июня поминают священномученика Маркелла, папу Римского, диаконов Сисиния и Кириака, воинов Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра, мучеников Крискентиана, Прискиллу, Лукину и царевну Артемию, пострадавших в Риме при Диоклетиане и Максимиане (284-305).Максимиан, управлявший западной частью Римской империи, лишив воинских званий всех христиан, послал их на каторжные работы. Фрасон – богатый христианин, посылал через христиан Сисиния, Кириака, Смарагда и Ларгия пищу и одежду узникам. Папа Маркелл, поблагодарив Фрасона за благотворение, посвятил Сисиния и Кириака в диаконы. Вскоре их схватили и послали на каторгу, где они работали и за престарелого узника Сатурнина.Сисиния и Сатурнина, отказавшихся принести жертву идолам, казнили, как и воинов, уверовавших и принявших крещение. Кириака, Смарагда и Ларгия Диоклетиан отпустил в награду за исцеление младшей дочери Артемия от беснования. Но император Галерий, зять Диоклетиана, который не смог простить крещение царевны Артемии, схватил Кириака и приказал водить его, обнаженного, закованного в цепи, за своей колесницей.Мученики Кириак, Ларгий, Смарагд и Крискентиан умерли от пыток, а царевна Артемия и еще 21 узник были казнены. Папу Маркелла, обличившего императора в жестокости против невинных христиан, избили палками и сделали скотником.Измученный голодом и холодом, изнуренный зловонием, понтифик заболел и скончался в 310 году. Лукина и Прискилла были изгнаны с бесчестием из Рима, а их имения разграблены.ИмениныПо церковному календарю 20 июня именины отмечают Валерия, Зинаида, Мария, Александр, Алексей, Афанасий, Антон, Валентин, Виктор, Вениамин, Владимир, Григорий, Игнатий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Петр, Павел, Степан, Тарас и Федот.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников